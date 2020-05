Ženo skušal ubiti 's pomočjo' gada. Neuspešno. Uspelo mu je v drugo - s kobro

Najprej je poskusil z gadom. Neuspešno. Nato pa je v ženino sobo izpustil smrtonosno kobro, so morilski načrt 27-letnika po imenu Sooraj povzeli indijski policisti.

Vse skupaj bi sicer obravnavli kot nesrečo, če ne bi policisti pri moškem iz zvezne države Kerala na jugu Indije našli telefon - na njem pa celoten zlovešč načrt. Možakar je namreč že dalj časa iskal kontakte krotilcev in vzrediteljev kač, na spletu pa si ogledoval posnetke napadov in ugrizov.

Marca si je 27-letnik nato omislil izredno strupenega russelovega gada, ki ga na lestvici 'indijskih velikih štirih kač strupenjač' uvrščajo na drugo mesto. Gad je njegovo ženo Uthro tudi ugriznil, zaradi česar je skoraj dva meseca potrebovala bolnišnično zdravljenje, je za AFP dejal policist Ashok Kumar.

Žena je po odpustu iz bolnišnice minule dni nato okrevala pri starših, kjer jo je Sooraj obiskoval. A ko je spala, se je smrtonosnega načrta lotil še enkrat - tokrat s kobro, ki jo je dobesedno zalučal v ženo. "Sooraj je ostal v sobi ob Uthri, kot da se nič ne bi zgodilo. Nadaljeval je s svojo jutranjo rutino, ko so po hiši zadoneli kriki njene mame," dogajanje preteklih dni opisujejo policisti. Nesrečno ženo so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer pa so lahko le še potrdili smrt.

Starši pokojne so pričeli sumiti v nedolžnost 27-letnega zeta po tem, ko si je ta le par dni po njeni smrti skušal zagotoviti dedno pravico do vse Uthrine lastnine. Ta je namreč prihajala iz precej premožne družine, medtem ko je Sooraj kot zaposlen v zasebni banki le "povprečno situiran". Par ima tudi enoletnega otroka. Po navedbah policije, pa je njun zakon vključeval tudi precej 'bogato' doto - skoraj 100 zlastih kovancev, nov avtomobil in 500.000 indijskih rupij (okoli 6000 evrov) v gotovini. "Sooraj se je bal morebitne ločitve, saj bi to pomenilo, da bi moral vrniti doto. To je botrovalo odločitvi, da jo umori," je še povedal predstavnik policije.

So pa indijski policisti pridržali tudi vzreditelja kač, ki mu je smrtonosna plazilca priskrbel.