Ženo pozabil na mejnem prehodu in nadaljeval pot v Nemčijo

Ko sta bila že blizu mejne kontrole, je Jelena izstopila iz vozila, da bi odšla na stranišče, ki je v bližini. Medtem je Marko z avtomobilom počasi napredoval s kolono vozil in se vse bolj bližal kontroli. Mislil je, kot je kasneje povedal, da se je žena vmes vrnila na zadnji sedež, kjer sta imela prtljago.

Zakonska partnerja Marko in Jelena sta se zgodaj zjutraj odpravila iz Prijedora proti Münchnu, kjer že več let živita in delata. Po nekaj urah vožnje sta prispela na mejni prehod, kjer je bilo zaradi povečanega prometa krajše čakanje, poroča Srpskainfo.

Po končanem pregledu dokumentov je nadaljeval pot proti Hrvaški, šele nekaj kilometrov kasneje je ugotovil, da je v avtomobilu sam. Skušal je namreč spregovoriti z ženo, vendar odgovora ni bilo.

Avtomobil je ustavil na varnem mestu in poklical ženo, ki je bila še vedno na območju mejnega prehoda in poskušala ugotoviti, kje je njen mož.

"Mislila sem, da se šali. Za nekaj minut sem stopila iz avtomobila, ko sem se vrnila, pa avtomobila ni bilo več. Sprva sem mislila, da je vozilo le premaknil nekoliko naprej. Potem pa sem dojela, da je res prečkal mejo brez mene," je pojasnila.

A Marko se je znašel v zahtevnem položaju, saj se ni mogel preprosto obrniti in vrniti po isti poti. Poiskati je moral primerno mesto za obračanje in znova opraviti mejni postopek.

"Ko sem zagledal prazen sedež, nisem vedel, ali naj se smejim ali primem za glavo. Telefon mi je takoj zazvonil in vedel sem, kdo kliče. Prvo, kar mi je rekla, je bilo: 'Si ti normalen?'," je povedal Marko.

Po dodatnem času, ki sta ga zaradi zapleta preživela na poti, je Marko končno prišel do Jelene, nato pa sta brez novih težav nadaljevala pot proti Nemčiji. Jelena pravi, da je do konca poti nato sedela na sovoznikovem sedežu. "Rekla sem mu, da naj me od zdaj naprej dobro pogleda vsakič, preden spelje. Naslednjič, če bom na meji izstopila iz avtomobila, bom s seboj vzela tudi ključe."