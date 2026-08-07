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Ženo pozabil na mejnem prehodu in nadaljeval pot v Nemčijo

Gradiška, 07. 08. 2026 16.17 pred dvema dnevoma 2 min branja 80

Avtor:
N.V.
Mejna kontrola

Na mejnem prehodu Gradiška se je pripetila nenavadna situacija. 46-letni Marko iz Prijedora je po kontroli dokumentov pot želel nadaljevati v Nemčijo, ni pa opazil, da v avtu ni njegove sopotnice, žene Jelene, ki jo je pozabil pred mejo.

Zakonska partnerja Marko in Jelena sta se zgodaj zjutraj odpravila iz Prijedora proti Münchnu, kjer že več let živita in delata. Po nekaj urah vožnje sta prispela na mejni prehod, kjer je bilo zaradi povečanega prometa krajše čakanje, poroča Srpskainfo.

Ko sta bila že blizu mejne kontrole, je Jelena izstopila iz vozila, da bi odšla na stranišče, ki je v bližini. Medtem je Marko z avtomobilom počasi napredoval s kolono vozil in se vse bolj bližal kontroli. Mislil je, kot je kasneje povedal, da se je žena vmes vrnila na zadnji sedež, kjer sta imela prtljago.

Mejna kontrola
Mejna kontrola
FOTO: Shutterstock

Po končanem pregledu dokumentov je nadaljeval pot proti Hrvaški, šele nekaj kilometrov kasneje je ugotovil, da je v avtomobilu sam. Skušal je namreč spregovoriti z ženo, vendar odgovora ni bilo.

Avtomobil je ustavil na varnem mestu in poklical ženo, ki je bila še vedno na območju mejnega prehoda in poskušala ugotoviti, kje je njen mož.

"Mislila sem, da se šali. Za nekaj minut sem stopila iz avtomobila, ko sem se vrnila, pa avtomobila ni bilo več. Sprva sem mislila, da je vozilo le premaknil nekoliko naprej. Potem pa sem dojela, da je res prečkal mejo brez mene," je pojasnila.

A Marko se je znašel v zahtevnem položaju, saj se ni mogel preprosto obrniti in vrniti po isti poti. Poiskati je moral primerno mesto za obračanje in znova opraviti mejni postopek.

"Ko sem zagledal prazen sedež, nisem vedel, ali naj se smejim ali primem za glavo. Telefon mi je takoj zazvonil in vedel sem, kdo kliče. Prvo, kar mi je rekla, je bilo: 'Si ti normalen?'," je povedal Marko.

Po dodatnem času, ki sta ga zaradi zapleta preživela na poti, je Marko končno prišel do Jelene, nato pa sta brez novih težav nadaljevala pot proti Nemčiji. Jelena pravi, da je do konca poti nato sedela na sovoznikovem sedežu. "Rekla sem mu, da naj me od zdaj naprej dobro pogleda vsakič, preden spelje. Naslednjič, če bom na meji izstopila iz avtomobila, bom s seboj vzela tudi ključe."

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KOMENTARJI80

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi
08. 08. 2026 16.53
Reševanje gospodinje Jelene dober osnutek za režiserje.
Odgovori
0 0
osservatore
08. 08. 2026 15.43
"Ženo pozabil na mejnem prehodu in nadaljeval pot v Nemčijo". Alo Marko slučajno ali namerno? Sam uprašam, ker si gotof.
Odgovori
0 0
Svetec 2021
08. 08. 2026 12.17
Marko in Jelena že ime ti pove vse....
Odgovori
-1
0 1
asdfghjklč
08. 08. 2026 12.21
Ja pač ... novodobna nemška državljana.
Odgovori
-1
0 1
Bad Minton
08. 08. 2026 11.56
Največja napaka Marka je bila - da je obrnil.
Odgovori
+2
2 0
LAPD
08. 08. 2026 16.41
Jaz že iz varnostnih razlogov nebi obrnil, pa saj vozi tudi avtobus se bi že znašla sama.
Odgovori
+1
1 0
buco_konj
08. 08. 2026 11.45
Še en vrhunski članek. Malo se ga popravi pa je doktorska dizertacija o poti in varnem obračanju Marka.
Odgovori
+2
2 0
PegySue
08. 08. 2026 11.21
Ob večini žalostnih novic, ena, ki te nasmeje... :D
Odgovori
+7
7 0
proofreader
08. 08. 2026 10.57
Živemu človeku se vse zgodi.
Odgovori
+4
4 0
myrchi
08. 08. 2026 10.49
Pa kdo verjame takšni pravljici? Odkrito, neka je "svercala" pa se je zalomilo.
Odgovori
-4
1 5
Bonaventura
08. 08. 2026 10.23
če bi bila mlada, jo ne bi pozabil...
Odgovori
-2
2 4
suleol
08. 08. 2026 10.11
mogoce si je drugo najdel, banja luka je raj, 6/1 povrpeccje pa lepe pa zrihtanke, balkanke so le ene najlepsih
Odgovori
-1
2 3
nelevnedesen
08. 08. 2026 10.23
Do 30 tega leta, ko imajo še zobe
Odgovori
-3
1 4
suleol
08. 08. 2026 10.59
si jih ze nardijo nc bat
Odgovori
-1
0 1
Mclaren
08. 08. 2026 10.09
Umrl bom od smeha
Odgovori
+3
4 1
borjac
08. 08. 2026 09.47
Marko , gotof si.
Odgovori
+2
4 2
Šestka6
08. 08. 2026 09.47
Bogi Marko, to jo je do doma poslušal.
Odgovori
+2
3 1
Oblastljudstvu
08. 08. 2026 09.40
To morata imeti zelo dober odnos, da se toliko pogovarjata. #sarkazem
Odgovori
+2
3 1
NeXadileC
08. 08. 2026 09.33
Besedilo sugerira, da so mejne kontrole v obe smeri.
Odgovori
+1
2 1
Ramzess
08. 08. 2026 10.28
Mar niso.
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
08. 08. 2026 09.31
K je sploh peljal? Brez žene, na,Hrvaško, z njo potem v Nemčijo.
Odgovori
-2
0 2
NeXadileC
08. 08. 2026 09.31
Kam...
Odgovori
-1
0 1
cecen
08. 08. 2026 09.21
Nista prva ne zadnja ki sta se skregala, žena izstopila iz avta, mož pa pogumno dalje. Da jo je pozabil je čista bedarija, laž ali pa metanje peska v oči bralcem, iz katerih delate norce s takimi članki. Članek ocenim z 1 zvezdico (od petih).
Odgovori
-2
1 3
brusilec
08. 08. 2026 09.16
ja naredil nekaj km, napisano kot pa da je bil že v Nemčiji...
Odgovori
+5
6 1
brusilec
08. 08. 2026 09.18
sam kaj se je za čuditi... z bivšo sva enkrat sxala .. pa nisem opazil 3 minute da spi
Odgovori
+3
4 1
Observatore kita
08. 08. 2026 08.56
To bo ja
Odgovori
+0
1 1
Dr Dre
08. 08. 2026 08.37
Ko je potnica ostala sama na meji, je najprej kontaktirala POP TV 💪💪💪
Odgovori
+5
6 1
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