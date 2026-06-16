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Ženo silil k spolnim odnosom z več kot 120 moškimi, jo snemal in ji grozil

Harnosand, 16. 06. 2026 15.40 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Nadzorna kamera

61-letni moški je obsojen na štiri leta in pet mesecev zapora, ker je ženo prisilil v spolne odnose z več kot 120 moškimi. Grozljiv primer s Švedske je pritegnil mednarodno pozornost, mnogi pa ga primerjajo z odmevnim primerom Gisele Pelicot v Franciji.

Mož je ženo nadzoroval z grožnjami in varnostnimi kamerami, je ugotovilo sodišče. Po sojenju v Harnosandu na vzhodni obali Švedske so ga spoznali za krivega kaznivih dejanj načrtovanega posilstva, hujše oblike zvodništva, napada in nezakonitih groženj, poroča BBC. Sodišče je obsodilo tudi 29 drugih moških zaradi nakupa spolnih storitev.

Primer je pritegnil mednarodno pozornost in ga nekateri primerjajo s primerom Dominiquea Pelicota v Franciji, ki je svojo takratno ženo Gisele devet let omamljal ter k sebi vabil druge moške, da so jo posiljevali.

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Moški iz švedske province Angermanland je dosledno zanikal kakršno koli kršitev in trdil, da je le pomagal organizirati sporazumna srečanja, navaja BBC. Toda sodišče je stalo na strani tožilstva in ugotovilo, da je žensko "neusmiljeno izkoriščal".

Nadzoroval jo je s kamerami, grozil ji je s sežigom in odrezom prstov

Tožilci so povedali, da je moški leta 2022 v zameno za plačilo začel siliti svojo ženo v spolne odnose z moškimi, ki so z drugega konca države pripotovali na njuno osamljeno kmetijo v Kramforsu. Prenehal je šele, ko ga je oktobra 2023 prijavila policiji.

Sodišče v Harnosandu
Sodišče v Harnosandu
FOTO: Profimedia

Omamljal jo je s pomočjo drog in izkoriščal oddaljenost njunega doma na vzhodu Švedske. Da bi jo nadzoroval, je njene spolne stike snemal z nadzornimi kamerami v hiši. Tožilci so sodišču povedali, da ji je grozil tudi s smrtjo, polivanjem z bencinom, sežigom in odrezom prstov.

Ženska je vedela, kje v hiši so kamere, zato je ob klicu policije izkoristila mrtvi kot, poroča javna radiotelevizija SVT. Sodišče je v torek razsodilo, da je moški "vplival na svojo ženo in jo nagovarjal, da na sebi izvaja spolna dejanja, jih predvaja na spletu, vabi kupce za spolne odnose in poskuša sosede in stranke prepričati, da imajo spolne odnose z njo", navaja BBC.

Sodišče je ugotovilo, da je mož prevzel tudi pobudo za začetek prodaje njenih spolnih storitev in da je upravljal večino posla. Čeprav so švedske oblasti identificirale 120 moških, ki so kupili spolne storitve, ki jih je ponujal moški, je bilo v zvezi s primerom obtoženih le 29. Večina naj bi obtožbe zanikala in dejala, da bodisi niso imeli spolnih odnosov z žensko bodisi za to niso plačali. Vendar je sodišče 28 od njih spoznalo za krive kolektivnega nakupa 56 spolnih storitev. Dva moška sta dobila zaporno kazen, preostali pa pogojno kazen.

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