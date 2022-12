Ženo vpletenega v korupcijsko afero Evropskega parlamenta bodo izročili

Gre sicer za enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta. V okviru preiskave obtožb so preiskovalci pridržali več ljudi, medtem ko je belgijska policija na domu Panzerija ter zdaj že razrešene ene od podpredsednic parlamenta Eve Kaili , kot tudi pri njenem očetu Aleksandrosu, zasegla kar 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike.

Po trditvah bruseljskega tožilstva je Panzeri vplival na odločitve Evropskega parlamenta v korist Katarja in Maroka. V središču preiskave je njegova nevladna organizacija Fight Impunity, ki jo je ustanovil leta 2019. Panzeri je trenutno v priporu. Preiskovalci sumijo, da sta žena in hči vedeli za njegove aktivnosti. Medtem preiskovalci v Italiji pregledujejo sedem bančnih računov osumljencev.

Sodišče v Brescii je razsodilo, da ni razlogov za preprečitev predaje osumljenke, ki je po mnenju bruseljskih tožilcev ena pomembnih akterk v domnevni korupcijski zadevi. Panzerijeva žena Maria Dolores Colleoni in njuna hči Silvia sta že več kot teden dni v hišnem priporu, potem ko so belgijski sodniki zanju izdali evropski nalog za prijetje. Proti njima poteka preiskava zaradi domnevnega sodelovanja v kriminalni združbi, pranja denarja in korupcije. Colleonijeva, ki ima po besedah odvetnika Angela De Risa pet dni časa, da se na odločitev sodišča pritoži, krivdo zanika. Glede izročitve hčerke bo sodišče v Brescii odločilo danes. Tudi ona obtožbe zavrača.

Skupaj so organi pregona izvedli okoli 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju. Francesco Giorgi, partner Kailijeve, je preiskovalcem minuli četrtek priznal, da je bil član organizacije, ki sta jo Maroko in Katar uporabljala za vmešavanje in vplivanje na politične in gospodarske odločitve parlamenta.