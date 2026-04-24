Tujina

Spletna prevara: Ženska goljufom izročila več kot 90.000 evrov

Zlatar, 24. 04. 2026 12.13 pred 18 minutami 1 min branja 5

Avtor:
L.M.
Spletna goljufija

Hrvaška policija preiskuje dva primera spletnih goljufij na območju Zaboka, v katerih sta žrtvi izgubili visoke vsote denarja. Ena od žrtev je mislila, da vlaga v kriptovalute, druga pa je prek sumljivih aplikacij goljufom omogočila dostop do svoje mobilne banke.

V zadnjih mesecih so na območju Zaboka zabeležili dve spletni prevari, v katerih sta po poročanju hrvaškega Net.hr žrtvi izgubili večje vsote denarja. V hujšem primeru je 67-letna ženska po večtedenskih stikih z neznano osebo prek elektronske pošte in telefona nasedla obljubam o visokih donosih z vlaganjem v kriptovalute. V več nakazilih je prevarantom skupaj izročila več kot 90.000 evrov.

V drugem primeru je 61-letnica sredi aprila po navodilih domnevnega svetovalca namestila več aplikacij in omogočila dostop do mobilne banke. Kmalu zatem so ji z računa brez dovoljenja odtujili več kot 900 evrov.

Evrski bankovci
Evrski bankovci
FOTO: AP

Hrvaška policija nadaljuje s preiskavo v obeh primerih in skuša izslediti storilce. Zoper neznane osebe so vložili kazenske ovadbe pri pristojnem državnem tožilstvu v Zlatarju.

Policija ob tem poziva občane k večji previdnosti pri spletnem poslovanju. Posebej tvegane so naložbene ponudbe, ki obljubljajo zagotovljen zaslužek ter zahteve po deljenju osebnih ali bančnih podatkov. Pred vsako naložbo svetujejo temeljito preverjanje informacij in po potrebi posvet z neodvisnim finančnim strokovnjakom.

spletne prevare kriptovalute goljufija policija Zabok

Zaradi namernega prenosa HIV in več posilstev obsojen na dosmrtni zapor

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

rok1211
24. 04. 2026 12.32
za tak denar..bi danes ljudje naredili dobesedno vse, tudi ubili lastne staršr
bojst
24. 04. 2026 12.31
In ljudje kljub večletni opozorilom, se vedno nasedajo. Meni se ne smilijo, sami so si krivi najvec
jedupančpil
24. 04. 2026 12.25
ma to niso diht te ldje
V SHESHELJ
24. 04. 2026 12.25
Ko tako rada deli, se ji bom v živo predstavil, naj malo donira v moj mošnjiček, bo saj vedela komu je dala... a si za?
bronco60
24. 04. 2026 12.19
Jao,jao,jao, še vedno, pogoltnost ne pozna meja, sledi pač kazen.
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Vam ni všeč, s kom se druži vaš otrok? Tako ukrepate brez slabe volje
Vam ni všeč, s kom se druži vaš otrok? Tako ukrepate brez slabe volje
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
zadovoljna
Portal
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
vizita
Portal
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Je Ajdovska deklica res izginila? Vse o znameniti skali na gori Prisojnik
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
dominvrt
Portal
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
