Spletna prevara: Ženska goljufom izročila več kot 90.000 evrov

V zadnjih mesecih so na območju Zaboka zabeležili dve spletni prevari, v katerih sta po poročanju hrvaškega Net.hr žrtvi izgubili večje vsote denarja. V hujšem primeru je 67-letna ženska po večtedenskih stikih z neznano osebo prek elektronske pošte in telefona nasedla obljubam o visokih donosih z vlaganjem v kriptovalute. V več nakazilih je prevarantom skupaj izročila več kot 90.000 evrov.

V drugem primeru je 61-letnica sredi aprila po navodilih domnevnega svetovalca namestila več aplikacij in omogočila dostop do mobilne banke. Kmalu zatem so ji z računa brez dovoljenja odtujili več kot 900 evrov.