Spletna prevara: Ženska goljufom izročila več kot 90.000 evrov

V zadnjih mesecih so na območju Zaboka zabeležili dve spletni prevari, v katerih sta po poročanju hrvaškega Net.hr žrtvi izgubili večje vsote denarja. V hujšem primeru je 67-letna ženska po večtedenskih stikih z neznano osebo prek elektronske pošte in telefona nasedla obljubam o visokih donosih z vlaganjem v kriptovalute. V več nakazilih je prevarantom skupaj izročila več kot 90.000 evrov.
V drugem primeru je 61-letnica sredi aprila po navodilih domnevnega svetovalca namestila več aplikacij in omogočila dostop do mobilne banke. Kmalu zatem so ji z računa brez dovoljenja odtujili več kot 900 evrov.
Hrvaška policija nadaljuje s preiskavo v obeh primerih in skuša izslediti storilce. Zoper neznane osebe so vložili kazenske ovadbe pri pristojnem državnem tožilstvu v Zlatarju.
Policija ob tem poziva občane k večji previdnosti pri spletnem poslovanju. Posebej tvegane so naložbene ponudbe, ki obljubljajo zagotovljen zaslužek ter zahteve po deljenju osebnih ali bančnih podatkov. Pred vsako naložbo svetujejo temeljito preverjanje informacij in po potrebi posvet z neodvisnim finančnim strokovnjakom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.