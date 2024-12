'Ženska je v težjem stanju, je življenjsko ogrožena, poteka operacija'

Po zadnjih podatkih je bilo v napadu v Zagrebu poškodovanih pet oseb, in sicer trije učenci, učiteljica in napadalec. Sedemletna učenka 1. b razreda je umrla. Dve polnoletni osebi, žensko in moškega, so sprejeli v bolnišnico Sv. Duh. Njen predstavnik je dejal, da je ženska življenjsko ogrožena in da jo že operirajo. Kot je še povedal, ima vbodne rane v predelu prsnega koša.