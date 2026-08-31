Ženska, ki je 'boksnila' morskega psa v glavo in preživela

34-letna Leah Stewart iz Sydneyja je preživela napad morskega psa. Kot opisuje, se je znašla iz oči v oči s štirimetrskim morskim psom, preden ga je večkrat udarila. Morski pes jo je namreč junija na plaži Coogee Beach potegnil v vodo in ugriznil v nogo in roki, pri čemer je izgubila veliko krvi in levo roko, ki so ji jo morali amputirati, piše BBC.

Dobra dva meseca po nesreči pripoveduje, da jo je pri življenju obdržala misel na njeno enoletno hčerko. Odločila se je, da morski pes njene hčerke ne bo oropal za mater. Kot opisuje, se je vse zgodilo bliskovito. Po jutranjem plavanju, ko se je odpravljala iz vode, je zaslišala krike deklice ob njej, ko se je obrnila, pa je zagledala ogromno perut. Ko jo je potegnil v vodo, se je odločila, da se bo borila in ga začela zaporedoma udarjati. Kot opisuje, je bilo, kot da bi se borila z dinozavrom. Morski pes je bil grozljiv, s predirnimi črnimi očmi, zobje in gobec pa so bili ogromni.

"Preprosto vedela sem, da se moram boriti, saj svoje hčerke ne morem zapustiti same. Po enem izmed udarcev je odnehal in izborila sem si pot na svobodo," se spominja. Potem so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so jo zdravniki dali v umetno komo. Po več desetih operacijah se zdaj veseli življenja in si želi, da bi se jo spominjali kot žensko, ki je 'boksnila morskega psa v obraz'.