Ženska, ki je pomagala pri reševanju: Glavo je imel pod vodo, nihče nam ni pomagal

Kot smo že poročali, je v sredo popoldne po Reki pustošilo močno neurje. Hudourniki so zamašili središče mesta, voda je drla po cestah in številni avtomobili so ostali ujeti. V neurju je ena oseba tudi umrla, a žrtev bi lahko bilo še več, če ne bi bilo požrtvovalnih posameznikov. Med njimi je tudi zdravstvena delavka Vedra Gurdon , ki je pomagala pri reševanju moškega s posnetka.

Na posnetku je videti moškega pod kombijem in osebo, ki ga vleče in skuša rešiti. Celotna drama, ki se je odvijala, je trajala precej dlje od tega, kar prikazuje posnetek, je povedala Vedra Gurdon, ki je nesrečniku tudi sama priskočila na pomoč. "Imam moralno in človeško dolžnost povedati, da je človek, ki sva ga z njegovim sinom rešila in potegnila izpod kombija, živ in da ni oseba, katere truplo so našli pod avtomobilom. Gre za dva ločena primera, ki sta se zgodila zelo blizu drug drugega," je dejala.

Pojasnila je, da živi v Ulici Franje Račkoga, v stavbi, pred katero se je vse dogajalo. "S sinom sva skozi okno opazovala, ali bo dež ponehal, saj sem morala peljati psa na sprehod. V nekem trenutku sem zaslišala jok moškega, ki je kričal, da se bo njegov oče utopil in da ga bo hudournik odnesel," je opisala. "Takoj, ko sem slišala, za kaj gre, sem se oblekla, pograbila dežni plašč in šla ven. V istem trenutku me je odnesel hudournik. Noga se mi je zataknila na ustavljenem vozilu," je povedala. "Zdrsnilo mi je do vozila, padla sem po klancu navzdol. Gospoda smo pobrali, noge je imel za volanom, glavo pod vodo. Z njegovim sinom sva moškemu dvignila glavo nad gladino, sin je že izgubljal moč," je dodala. Povedala je še, da jim je moškega uspelo izvleči iz hudournika in ga prenesti čez avto, ki je ostal blokiran na cesti. Tam so počakali na prihod reševalcev. "Prišli so kolegi z urgence in nas vse potegnili na varno. Naredili so verigo, da ne bi hudournik koga od nas odnesel," je rekla in dodala, da je bil starejši moški, ki so ga rešili, pri zavesti in v dobrem splošnem stanju, prav tako njegov sin, ki se je boril s hudournikom.

Gurdonova je povedala še, da je bilo v neposredni bližini dogodka približno petnajst avtomobilov, "v vseh so bili ljudje, prižgane so bile luči, nihče od prisotnih pa se ni odločil izstopiti iz avtomobila, da bi priskočil na pomoč". "Ljudje so bili tudi na oknih stavb in nihče razen 70-letnega soseda ni priskočil na pomoč. Bila sem v šoku, v soseski so tudi mladi," je povedala.

Nedaleč od mesta, kjer so moškega rešili, so pod modrim fiatom puntom našli truplo še enega moškega.