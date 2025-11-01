Ženska, ki je pretepla voznika tramvaja v Zagrebu, znova aretirana

V policijski akciji, v kateri so aretirali Dajano Radošljević iz Prijedora, so dvema osebama zasegli skupno 23 gramov kokaina, poroča Blic. O ženski smo poročali letos avgusta, ko so jo zaradi nezakonitega parkiranja in konflikta z voznikom tramvaja izgnali iz Hrvaške, kjer je imela v Zagrebu kozmetični salon. Voznica je z Range Roverjem zaparkirala tramvajske tračnice in odšla iz vozila. Ko voznik tramvaja ni mogel mimo, je izstopil in se z žensko zapletel v prepir. Ta se je zanj končal slabo, obležal je na tleh, ženska pa ga je napadla še s pestmi.