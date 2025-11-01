Ženska, ki je pretepla voznika tramvaja v Zagrebu, znova aretirana

V policijski akciji, v kateri so aretirali Dajano Radošljević iz Prijedora, so dvema osebama zasegli skupno 23 gramov kokaina, poroča Blic. O ženski smo poročali letos avgusta, ko so jo zaradi nezakonitega parkiranja in konflikta z voznikom tramvaja izgnali iz Hrvaške, kjer je imela v Zagrebu kozmetični salon. Voznica je z Range Roverjem zaparkirala tramvajske tračnice in odšla iz vozila. Ko voznik tramvaja ni mogel mimo, je izstopil in se z žensko zapletel v prepir. Ta se je zanj končal slabo, obležal je na tleh, ženska pa ga je napadla še s pestmi.
Aretirana zaradi droge
Zdaj je bila aretirana zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili. Žensko so včeraj predali tožilcu Okrožnega javnega tožilstva v Prijedoru, piše Srpskainfo. Radošljevićeva je bila že lani aretirana tudi v okviru še ene policijske akcije v Prijedoru. Takrat so aretirali 14 oseb, osumljenih preprodaje drog.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.