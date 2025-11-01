Svetli način
Tujina

Ženska, ki je pretepla voznika tramvaja v Zagrebu, znova aretirana

Prijedor , 01. 11. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 54 minutami

A.K.
23

V Zagrebu je pretepla voznika tramvaja, zato so jo izgnali iz Hrvaške. Zdaj so jo prijeli v veliki policijski akciji. Aretirana je bila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili.

V policijski akciji, v kateri so aretirali Dajano Radošljević iz Prijedora, so dvema osebama zasegli skupno 23 gramov kokaina, poroča Blic. O ženski smo poročali letos avgusta, ko so jo zaradi nezakonitega parkiranja in konflikta z voznikom tramvaja izgnali iz Hrvaške, kjer je imela v Zagrebu kozmetični salon. Voznica je z Range Roverjem zaparkirala tramvajske tračnice in odšla iz vozila. Ko voznik tramvaja ni mogel mimo, je izstopil in se z žensko zapletel v prepir. Ta se je zanj končal slabo, obležal je na tleh, ženska pa ga je napadla še s pestmi.

Aretirana zaradi droge

Zdaj je bila aretirana zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili. Žensko so včeraj predali tožilcu Okrožnega javnega tožilstva v Prijedoru, piše Srpskainfo. Radošljevićeva je bila že lani aretirana tudi v okviru še ene policijske akcije v Prijedoru. Takrat so aretirali 14 oseb, osumljenih preprodaje drog.

droga dajana radošljevič
