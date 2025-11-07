Ženska, ki je trdila, da je pogrešana Madeleine, kriva nadlegovanja

Porota je 24-letnico spoznalo za krivo nadlegovanja staršev deklice Kate in Gerryja McCanna, a jo oprostila resnejše obtožbe zalezovanja.

Poljakinja, ki je trdila, da je pogrešana deklica Madeleine McCann, se je namreč decembra lani pojavila na domu staršev, pošiljala jima je tudi pisma in sporočila, v katerih jih je večkrat prosila za test DNK.

Madeleine je bila stara tri leta, ko je pred 18 leti izginila iz apartmajskega kompleksa v letovišču Praia da Luz na Portugalskem. Po skoraj dveh desetletjih primer ostaja nerešen, izginotje pa je sprožilo obsežno iskanje po vsem svetu.

Poljakinja je med enomesečnim sojenjem, v katerem sta pričala tudi Madeleinina starša in njuna druga hči, ki se sicer redko pojavljajo v javnosti, razkrila svojo problematično preteklost. K prepričanju, da je pogrešana deklica, jo je med drugim napeljala skica osumljenca za ugrabitev in njegov priimek. Skladala naj bi se namreč s sorodnikom, ki naj bi jo v otroštvu zlorabljal.