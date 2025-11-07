Ženska, ki je trdila, da je pogrešana Madeleine, kriva nadlegovanja

Porota je 24-letnico spoznalo za krivo nadlegovanja staršev deklice Kate in Gerryja McCanna, a jo oprostila resnejše obtožbe zalezovanja.
Poljakinja, ki je trdila, da je pogrešana deklica Madeleine McCann, se je namreč decembra lani pojavila na domu staršev, pošiljala jima je tudi pisma in sporočila, v katerih jih je večkrat prosila za test DNK.
Madeleine je bila stara tri leta, ko je pred 18 leti izginila iz apartmajskega kompleksa v letovišču Praia da Luz na Portugalskem. Po skoraj dveh desetletjih primer ostaja nerešen, izginotje pa je sprožilo obsežno iskanje po vsem svetu.
Poljakinja je med enomesečnim sojenjem, v katerem sta pričala tudi Madeleinina starša in njuna druga hči, ki se sicer redko pojavljajo v javnosti, razkrila svojo problematično preteklost. K prepričanju, da je pogrešana deklica, jo je med drugim napeljala skica osumljenca za ugrabitev in njegov priimek. Skladala naj bi se namreč s sorodnikom, ki naj bi jo v otroštvu zlorabljal.
Zagotovila je, da je poskusila stopiti v stik s policijo, preden se je obrnila na družino McCann.
Tožilci so predložili dokaze forenzičnega izvedenca, ki so pokazale, da se DNK Poljakinje ne ujema z Madeleininim in da prav tako nima povezave z družino McCann.
Primer McCann je bil septembra znova v središču pozornosti, potem ko je bil glavni osumljenec Christian Brückner izpuščen iz nemškega zapora po sedemletni kazni zaradi posilstva. Zaradi pomanjkanja dokazov ga sicer niso obtožili za izginotje Madeleine, čeprav so ga nemški tožilci leta 2020 imenovali za glavnega osumljenca.
