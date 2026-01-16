Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ženska, ki jo je ubil agent ICE, štirikrat ustreljena

Washington , 16. 01. 2026 17.26 pred 30 minutami 2 min branja 25

Avtor:
A.K.
Agent ICE ustrelil žensko

Poročilo gasilske službe Minneapolisa razkriva, da je bila žrtev, ki jo je ustrelil agent ICE, štirikrat ustreljena v glavo, roko in prsi. Napetosti v Minneapolisu se še vedno stopnjujejo.

Minnesota Star Tribune je poročal, da je poročilo gasilske službe Minneapolisa o smrtonosni streljanju razkrilo, da je imela žrtev štiri strelne rane v glavi, roki in prsih. Žensko je do smrti ustrelil agent ICE, potem ko je delno blokirala cesto v Minneapolisu.

Ženska naj bi utrpela dve strelni rani v desno stran prsnega koša, eno v levo podlakti in drugo v levo stran glave. Poročilo gasilske službe je razkrilo še, da so žrtev našli negibno v njenem avtomobilu malo pred 10. uro zjutraj. Posnetki s kraja dogodka kažejo, da je agent izstrelil več strelov, potem ko je Goodova začela premikati svoje vozilo. Po strelih je žrtvin avtomobil nadaljeval vožnjo in zadel drugo vozilo. 

Preberi še Analiza posnetkov: žrtev streljanja ni zapeljala proti agentu ICE

Zvezni agent v Minneapolisu je ubil 37-letno Renee Nicole Good. Po dogodku pa so izbruhnili protesti. Uradniki Trumpove administracije so pojasnjevali, da so bili to obrambni streli, ker naj bi ženska povozila policista. New York Times je pridobil več posnetkov in njihova analiza te trditve postavlja na laž. Analiza posnetkov iz treh kotov kamer kaže, da se vozilo obrača stran od zveznega policista, ko je ta streljal na žensko. 

V ZDA je zaradi pritiskov ameriškega pravosodnega ministrstva, naj smrt 37-letne žensk obravnavajo kot primer napada na agente, do torka zvečer odstopilo najmanj šest zveznih tožilcev iz ameriške zvezne države Minnesota.

V Minneapolisu se  napetosti se stopnjujejo, nove mobilizirane patrulje pa naj bi po ukazu ameriškega predsednika okrepile zatiranje priseljencev. Vse bolj napeto je tudi ozračje med zveznimi in lokalnimi organi pregona.

ice smrt Minneapolis ICE agent Renee Nicole Good policijsko nasilje

Okna obdajajo s plišastimi igračami, da bi kljubovali mrazu

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450