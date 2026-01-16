Ženska, ki jo je ubil agent ICE, štirikrat ustreljena

Minnesota Star Tribune je poročal, da je poročilo gasilske službe Minneapolisa o smrtonosni streljanju razkrilo, da je imela žrtev štiri strelne rane v glavi, roki in prsih. Žensko je do smrti ustrelil agent ICE, potem ko je delno blokirala cesto v Minneapolisu.
Ženska naj bi utrpela dve strelni rani v desno stran prsnega koša, eno v levo podlakti in drugo v levo stran glave. Poročilo gasilske službe je razkrilo še, da so žrtev našli negibno v njenem avtomobilu malo pred 10. uro zjutraj. Posnetki s kraja dogodka kažejo, da je agent izstrelil več strelov, potem ko je Goodova začela premikati svoje vozilo. Po strelih je žrtvin avtomobil nadaljeval vožnjo in zadel drugo vozilo.
Zvezni agent v Minneapolisu je ubil 37-letno Renee Nicole Good. Po dogodku pa so izbruhnili protesti. Uradniki Trumpove administracije so pojasnjevali, da so bili to obrambni streli, ker naj bi ženska povozila policista. New York Times je pridobil več posnetkov in njihova analiza te trditve postavlja na laž. Analiza posnetkov iz treh kotov kamer kaže, da se vozilo obrača stran od zveznega policista, ko je ta streljal na žensko.
V ZDA je zaradi pritiskov ameriškega pravosodnega ministrstva, naj smrt 37-letne žensk obravnavajo kot primer napada na agente, do torka zvečer odstopilo najmanj šest zveznih tožilcev iz ameriške zvezne države Minnesota.
V Minneapolisu se napetosti se stopnjujejo, nove mobilizirane patrulje pa naj bi po ukazu ameriškega predsednika okrepile zatiranje priseljencev. Vse bolj napeto je tudi ozračje med zveznimi in lokalnimi organi pregona.