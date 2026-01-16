Ženska, ki jo je ubil agent ICE, štirikrat ustreljena

Minnesota Star Tribune je poročal, da je poročilo gasilske službe Minneapolisa o smrtonosni streljanju razkrilo, da je imela žrtev štiri strelne rane v glavi, roki in prsih. Žensko je do smrti ustrelil agent ICE, potem ko je delno blokirala cesto v Minneapolisu.

Ženska naj bi utrpela dve strelni rani v desno stran prsnega koša, eno v levo podlakti in drugo v levo stran glave. Poročilo gasilske službe je razkrilo še, da so žrtev našli negibno v njenem avtomobilu malo pred 10. uro zjutraj. Posnetki s kraja dogodka kažejo, da je agent izstrelil več strelov, potem ko je Goodova začela premikati svoje vozilo. Po strelih je žrtvin avtomobil nadaljeval vožnjo in zadel drugo vozilo.