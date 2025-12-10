Ženska na poti v bolnišnico rodila v samovozečem taksiju

Iz Googlove hčerinske družbe Waymo so sporočili, da je njihova ekipa za podporo na daljavo v vozilu ugotovila nenavadne dejavnosti in poklicala potnico.
Po telefonu so poklicali tudi nujno medicinsko pomoč, a je samovozeči taksi prišel v klinični center pred reševalci. Vozilo so nato zaradi čiščenja takoj umaknili iz uporabe.
V bolnišnici so medtem potrdili, da so sprejeli žensko z novorojenčkom.
Tiskovni predstavnik družbe Waymo je v izjavi za javnost razkril, da ne gre za prvi porod v njihovih samovozečih taksijih. "Čeprav se to zgodi zelo redko ... nekateri naši novi potniki komaj čakajo, da izkusijo svojo prvo vožnjo z Waymom," se je pošalil.
