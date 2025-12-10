Svetli način
Tujina

Ženska na poti v bolnišnico rodila v samovozečem taksiju

San Francisco, 10. 12. 2025 17.37 | Posodobljeno pred 14 minutami

STA , M.S.
V San Franciscu je nosečnica, ki je bila na poti v klinični center, rodila v samovozečem taksiju. Teh je v tem ameriškem mestu vse več.

Iz Googlove hčerinske družbe Waymo so sporočili, da je njihova ekipa za podporo na daljavo v vozilu ugotovila nenavadne dejavnosti in poklicala potnico.

Po telefonu so poklicali tudi nujno medicinsko pomoč, a je samovozeči taksi prišel v klinični center pred reševalci. Vozilo so nato zaradi čiščenja takoj umaknili iz uporabe.

Waymo samovozeči taksi
Waymo samovozeči taksi FOTO: Shutterstock

V bolnišnici so medtem potrdili, da so sprejeli žensko z novorojenčkom.

Tiskovni predstavnik družbe Waymo je v izjavi za javnost razkril, da ne gre za prvi porod v njihovih samovozečih taksijih. "Čeprav se to zgodi zelo redko ... nekateri naši novi potniki komaj čakajo, da izkusijo svojo prvo vožnjo z Waymom," se je pošalil.

