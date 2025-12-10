Ženska na poti v bolnišnico rodila v samovozečem taksiju

Iz Googlove hčerinske družbe Waymo so sporočili, da je njihova ekipa za podporo na daljavo v vozilu ugotovila nenavadne dejavnosti in poklicala potnico.

Po telefonu so poklicali tudi nujno medicinsko pomoč, a je samovozeči taksi prišel v klinični center pred reševalci. Vozilo so nato zaradi čiščenja takoj umaknili iz uporabe.