Ženska z dvema maternicama noseča v obeh, naraščaj pričakuje na božični dan

Ženska iz Alabame z dvema maternicama pričakuje deklici v obeh maternicah, kar je po mnenju zdravnikov osupljiva in redka nosečnost, poroča Guardian. 32-letnica se je rodila z redko anomalijo maternice, ki jo strokovno imenujejo uterus didelphys ali dvojna maternica. To je izvedela šele, ko je odkrila, da je noseča v vsaki maternici. Kot je povedala za NBC News, ji mož najprej ni verjel, ko mu je povedala, da ima dve maternici. Verjetnost za takšno nosečnost je ena proti milijon, ocenjujejo strokovnjaki. Uterus didelphys prizadene približno 0,3 odstotka žensk. Po mnenju raziskovalcev se anomalija pojavi pri ženskem zarodku že zelo zgodaj v razvoju, okoli osmega tedna nosečnosti. "Da sta oba jajčnika ovulirala istočasno ali približno ob istem času, je precej osupljivo," pravi dr. Hayley Miller, sodelavka na oddelku za ginekologijo in porodništvo medicinske fakultete Stanford Medicine. Medtem ko se Hatcherjeva pripravlja na dva dojenčka, za zdaj se oba ploda razvijata normalno, se zdravniki pripravljajo, da bodo imeli na voljo dodatno osebje za porod, saj bo ta poseben izziv za zdravnike. Novorojenčici se lahko namreč rodita v razmaku ur ali več dni, saj lahko vsaka maternica neodvisno od druge dobi popadke. Večje je tudi tveganje carskega reza za žensko, saj bi lahko prišlo do večje izgube krvi, ker bi bila potrebna dva reza, eden v vsaki maternici. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bil rok za porod prav na božični dan.