Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Za štiri umore s fentanilom ji grozi vsaj 60 let zapora

Columbus, 22. 02. 2026 11.35 pred 50 minutami 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Rebecca Auborn

Sodišče je 35-letno Rebecco Auborn iz Ohia ta teden obsodilo na najmanj 60 let zapora zaradi smrti štirih moških, ki jih je omamila s fentanilom in jim nato ukradla osebne predmete.

Rebecci Auborn, kot je sporočila sodnica, grozijo štiri zaporedne dosmrtne zaporne kazni. Kot poroča The New York Times, bo za pogojni izpust lahko zaprosila po 60 letih.

Preiskava je pokazala, da je Aubornova med koncem leta 2022 in sredino leta 2023 v Columbusu izvajala plačane spolne usluge za moške, ki jim je nato dala smrtonosen odmerek fentanila. Štirje moški so umrli, eden pa je zastrupitev preživel.

Odvetnik Aubornove je poudaril, da prevzema odgovornost in ni nameravala ubijati, ob tem pa izpostavil njeno težko preteklost z zlorabami, spolnim izkoriščanjem in trgovino z ljudmi. Sodišče je prosil za milejšo, sočasno kazen.

Sojenje Rebecci Auborn
Sojenje Rebecci Auborn
FOTO: AP

Aubornova je izrazila globoko obžalovanje, povedala, da moli za žrtve, ter priznala, da je svojo notranjo praznino skušala zapolniti z drogami in samouničevalnim vedenjem.

Kljub temu je sodišče presodilo, da gre za izjemno huda kazniva dejanja, ki zahtevajo strogo kazen, piše The New York Times.

Hči ene od žrtev je poudarila, da kljub bolečini in trpljenju, ki ga je primer povzročil, obsojenke ne sovraži in je nikoli ne bo.

fentanil umor Ohio zapor

Trump pošilja zdravstveno pomoč na Grenlandijo

Vas, ki je izgubila vse svoje moške: namesto bogatega plačila smrt in psihične rane

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
22. 02. 2026 12.28
Globoko obžaluje....., da so jo dobili.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
22. 02. 2026 12.16
Mi imamo lep hotel za take, sam ko pogleda na alpe nimajo!
Odgovori
+3
3 0
jablan
22. 02. 2026 11.53
Kdo ji je pkačal ma s palco se jo nebi dotaknil
Odgovori
+6
7 1
Big M
22. 02. 2026 11.49
Žal ji je 🤣😂🤣😂, seveda! Prosim zaprite jo v najglobjo luknjo ki jo imate. Pa z šodrom prek zasiplite
Odgovori
+8
10 2
bibaleze
Portal
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543