Za štiri umore s fentanilom ji grozi vsaj 60 let zapora

Rebecci Auborn, kot je sporočila sodnica, grozijo štiri zaporedne dosmrtne zaporne kazni. Kot poroča The New York Times, bo za pogojni izpust lahko zaprosila po 60 letih.

Preiskava je pokazala, da je Aubornova med koncem leta 2022 in sredino leta 2023 v Columbusu izvajala plačane spolne usluge za moške, ki jim je nato dala smrtonosen odmerek fentanila. Štirje moški so umrli, eden pa je zastrupitev preživel.

Odvetnik Aubornove je poudaril, da prevzema odgovornost in ni nameravala ubijati, ob tem pa izpostavil njeno težko preteklost z zlorabami, spolnim izkoriščanjem in trgovino z ljudmi. Sodišče je prosil za milejšo, sočasno kazen.