Za štiri umore s fentanilom ji grozi vsaj 60 let zapora

Rebecci Auborn, kot je sporočila sodnica, grozijo štiri zaporedne dosmrtne zaporne kazni. Kot poroča The New York Times, bo za pogojni izpust lahko zaprosila po 60 letih.
Preiskava je pokazala, da je Aubornova med koncem leta 2022 in sredino leta 2023 v Columbusu izvajala plačane spolne usluge za moške, ki jim je nato dala smrtonosen odmerek fentanila. Štirje moški so umrli, eden pa je zastrupitev preživel.
Odvetnik Aubornove je poudaril, da prevzema odgovornost in ni nameravala ubijati, ob tem pa izpostavil njeno težko preteklost z zlorabami, spolnim izkoriščanjem in trgovino z ljudmi. Sodišče je prosil za milejšo, sočasno kazen.
Aubornova je izrazila globoko obžalovanje, povedala, da moli za žrtve, ter priznala, da je svojo notranjo praznino skušala zapolniti z drogami in samouničevalnim vedenjem.
Kljub temu je sodišče presodilo, da gre za izjemno huda kazniva dejanja, ki zahtevajo strogo kazen, piše The New York Times.
Hči ene od žrtev je poudarila, da kljub bolečini in trpljenju, ki ga je primer povzročil, obsojenke ne sovraži in je nikoli ne bo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.