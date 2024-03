Ženska rodila na letalu, pomagal ji je zdravnik, ki se je vračal z dopusta

Po njegovih besedah je bila ženska precej pod stresom, a ko ji je s pomočjo prevajalca pojasnil, da ima nekaj izkušenj z novorojenčki, se je nekoliko pomirila.

Khan je povedal, da je bila novorojenka ob rojstvu videti "malce modra", in dodal, da ji je lahko pomagal prav zaradi izkušenj, ki jih ima z oživljanjem novorojenčkov. "Stevardesam sem povedal, kakšno opremo potrebujem: kisikovo masko za novorojenčke, škarjice za popkovino in stetoskop. Ničesar od tega seveda niso imeli na letalu," je povedal.

Khan je potegnil črto, da je bilo na koncu vse dobro in da je ženska rodila zdravo deklico. Stevardese so mu povedale, da je bil to 75. dojenček, ki se je rodil na komercialnem letu, je dodal.

Letalo so preusmerili v Italijo

Letalo družbe Wizz Air so sicer preusmerili na letališče Brindisi v južni Italiji, da so lahko 38-letnico in novorojenko odpeljali v bolnišnico.

Khan, ki je zdravnik štiri leta, je povedal, da je zaradi preusmeritve leta zamudil na delo v bolnišnici, a da je bil delodajalec navdušen nad njegovim delom na letalu. "Vsi so mi govorili, da je bilo to, kar se je zgodilo, čudež. Kako pomembno je dejansko bilo, sem se zavedel šele, ko sem predelal celotno situacijo," je povedal.

Družina mu je kasneje iz bolnišnice sporočila, da sta mama in otrok v dobrem stanju. "To je bilo veliko olajšanje, pozitiven zaključek celotne situacije," je še povedal zdravnik.