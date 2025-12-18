Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poročila se je s karakterjem, ki ga je ustvarila na ChatGPT

Tokio, 18. 12. 2025 08.27 pred 46 minutami 3 min branja 14

Avtor:
M.P.
Japonska poroka (X)

Da sta nova tehnologija in virtualna resničnost spremenili dojemanje ljubezni in odnosov med ljudmi, je že dolgo znano. A očitno posegata tudi na veliko bolj intimno področje – zakon. Na Japonskem se je namreč ženska poročila z umetno inteligenco oz. likom, ki ga je ustvarila na klepetalniku ChatGPT.

Z Japonske poročajo o nenavadni poroki, ki se je odvila med 32-letno operaterko klicnega centra Yurine Noguchi in likom Klausom, ki ga je ustvarila na spletnem klepetalniku ChatGPT.

Poročna slovesnost je potekala v poročni dvorani na zahodu te otoške države, igrala je glasba, nevesta pa je nosila belo poročno obleko in tiaro. Osebje je Noguchijevi pomagalo pri obleki, pričeski in ličenju. Z uporabo očal, obogatenih z virtualno resničnostjo, pa je bil na poroki prisoten tudi Klaus.

Nevesta si je med izmenjevanjem zaobljub brisala solze sreče, Klausu pa je naposled na virtualni prst nadela tudi poročni prstan. Klaus je bil torej na poroki prisoten virtualno, Noguchijevi pa je v zaobljubah dejal: "Si najlepša, najdragocenejša in tako sijoča, da je oslepljujoča."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse skupaj se je začelo, ko je Japonka ChatGPT prosila za nasvete glede težavne zaroke s svojim takratnim zaročencem. To jo je vodilo do razvoja Klausa, ki ga je navdihnil lik iz videoigre.

"Sprva je bil Klaus samo nekdo, s katerim sem se lahko pogovarjala, a nato sva se postopoma zbližala," je povedala Noguchijeva ter dodala, da je sčasoma začela do virtualne osebe, ki jo je ustvarila, gojiti čustva. "Postala sva par, kasneje pa me je tudi zaprosil in rekla sem ja," je opisala njuno ljubezensko zgodbo.

Slovesnost, čeprav virtualna, je odražala tradicionalne poroke, pri čemer je človeško osebje pomagalo Noguchijevi pri obleki, pričeski in ličenju. Z uporabo pametnih očal obogatene resničnosti (AR) se je med zaobljubami soočila s Klausom in mu na virtualni prst nadela prstan.

Nova tehnologija, ki vpliva na ljubezen in odnose

Čeprav zakon na Japonskem ni pravno priznan, pa vseeno poudarja naraščajoči trend odnosov med ljudmi in tehnologijo oz. umetno inteligenco. Poroka je sicer sprožila vprašanja o etiki in prihodnosti umetne inteligence. Slednje kaže tudi na to, kako ljudje dojemajo odnose.

Interakcija briše mejo med digitalnimi in resničnimi odnosi ter kaže na to, kako globoko osebni so lahko spremljevalci, ki jih ustvarja umetna inteligenca.

Raziskava je pokazala, da mnogi Japonci raje delijo svoja čustva s klepetalniki, ki jih poganja umetna inteligenca, kot pa s tesnimi prijatelji ali družino, kar poudarja premik v tem, kako tehnologija oblikuje čustveno intimnost. Medtem je 22 odstotkov deklet v osnovni šoli poročalo o nagnjenosti k "fiktoromantičnim" odnosom, kar odraža, kako se umetna inteligenca integrira v čustveno življenje mladih.

Strokovnjaki, kot je Shigeo Kawashima, profesor etike umetne inteligence, menijo, da so odnosi z umetno inteligenco sicer lahko pozitivni za nekatere posameznike, vendar je ključnega pomena, da se uporabniki izogibajo preveliki odvisnosti.

Ali bodo ti virtualni odnosi ostali niša ali bodo postali razširjen pojav, še ni znano, jasno pa je, da umetna inteligenca že vpliva na način, kako ljudje doživljajo ljubezen, odnose in intimnost.

japosnka poroka umetna inteligenca

Vodstvo osiješke bolnišnice o dejanjih psihiatra obveščeno že julija

Potres stresel jug Hrvaške: 'Postelja se je zibala, neprijeten občutek'

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sinner 666
18. 12. 2025 10.28
samo za na zaprt oddelek vemo katere ustanove
Odgovori
0 0
lipov list
18. 12. 2025 10.09
bolano
Odgovori
+1
1 0
BrainDance
18. 12. 2025 10.22
Ma vseeno manj bolano, kot "diskriminacija" pri brivcu :D
Odgovori
0 0
Zvezdankriž
18. 12. 2025 09.56
Šli smo v tri krasne.
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1921539
18. 12. 2025 09.52
ne zelim biti vulgaren ampak....kako bosta konzumirala zakon?
Odgovori
+4
4 0
Kritikizstajerske
18. 12. 2025 09.52
Takoj v leder pas in v primerno ustanovo
Odgovori
+5
5 0
exeskim
18. 12. 2025 09.43
Želim ji veliko otrok, s Klausom.
Odgovori
+3
3 0
mali.mato
18. 12. 2025 10.16
Japonke raje prakticirajo pekinezerje.
Odgovori
0 0
Teleport
18. 12. 2025 09.42
Neumen zahod. Aja
Odgovori
+1
1 0
mrga
18. 12. 2025 09.38
Počelo je...
Odgovori
0 0
SPARKS
18. 12. 2025 09.36
pejmo v maloro....
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
cekin
Portal
Dodatni zaslužek morda že imate doma
Tukaj vas čakajo nova delovna mesta
Tukaj vas čakajo nova delovna mesta
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Tarča tudi slovenska podjetja, pogosto odpovedo celotni procesi
Tarča tudi slovenska podjetja, pogosto odpovedo celotni procesi
moskisvet
Portal
Vroča 62-letnica jemlje dih
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Mlada samčka nujno potrebujeta skupni dom
Mlada samčka nujno potrebujeta skupni dom
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420