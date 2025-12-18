Z Japonske poročajo o nenavadni poroki, ki se je odvila med 32-letno operaterko klicnega centra Yurine Noguchi in likom Klausom, ki ga je ustvarila na spletnem klepetalniku ChatGPT. Poročna slovesnost je potekala v poročni dvorani na zahodu te otoške države, igrala je glasba, nevesta pa je nosila belo poročno obleko in tiaro. Osebje je Noguchijevi pomagalo pri obleki, pričeski in ličenju. Z uporabo očal, obogatenih z virtualno resničnostjo, pa je bil na poroki prisoten tudi Klaus. Nevesta si je med izmenjevanjem zaobljub brisala solze sreče, Klausu pa je naposled na virtualni prst nadela tudi poročni prstan. Klaus je bil torej na poroki prisoten virtualno, Noguchijevi pa je v zaobljubah dejal: "Si najlepša, najdragocenejša in tako sijoča, da je oslepljujoča."

Vse skupaj se je začelo, ko je Japonka ChatGPT prosila za nasvete glede težavne zaroke s svojim takratnim zaročencem. To jo je vodilo do razvoja Klausa, ki ga je navdihnil lik iz videoigre. "Sprva je bil Klaus samo nekdo, s katerim sem se lahko pogovarjala, a nato sva se postopoma zbližala," je povedala Noguchijeva ter dodala, da je sčasoma začela do virtualne osebe, ki jo je ustvarila, gojiti čustva. "Postala sva par, kasneje pa me je tudi zaprosil in rekla sem ja," je opisala njuno ljubezensko zgodbo. Slovesnost, čeprav virtualna, je odražala tradicionalne poroke, pri čemer je človeško osebje pomagalo Noguchijevi pri obleki, pričeski in ličenju. Z uporabo pametnih očal obogatene resničnosti (AR) se je med zaobljubami soočila s Klausom in mu na virtualni prst nadela prstan.

Nova tehnologija, ki vpliva na ljubezen in odnose