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Ženska skušala naročiti umor lastnega moža, moški vse prijavil policiji

Slavonski Brod, 09. 07. 2026 15.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Hrvaška policija

54-letna Hrvatica je pristala v preiskovalnem priporu zaradi suma, da je nameravala ubiti svojega moža. Policiji jo je prijavil kar moški, ki ga je skušala najeti za umazano opravilo.

Hrvaško državno odvetništvo je v četrtek potrdilo, da je 54-letnica osumljena storitve kaznivega dejanja spodbujanja k umoru in je v preiskovalnem priporu. Kriminalisti sumijo, da je ženska konec junija v Slavonskem Brodu od moškega zahtevala, da za določeno vsoto denarja ubije bližnjega člana njene družine. Moža se je želela "znebiti" zaradi premoženjske koristi, poroča Net.hr

Moškemu je dala navodila, kako lahko čim lažje izvede in nato prikrije likvidacijo.

Toda, kot je neuradno izvedel portal SB Online, je zgodba dobila nepričakovan preobrat, njen temačni načrt pa je propadel. Moški, ki ga je ženska skušala najeti za izvedbo umora, namreč na to ni pristal, pač pa je o tem obvestil pristojne institucije. 

Sledila je kriminalistična preiskava, 54-letnici pa so odredili preiskovalni pripor zaradi nevarnosti, da bi dejanje ponovila in vplivala na priče. 

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