Ženska umrla, družina pa se je še več mesecev obnašala, kot da je živa

Sumi, da nekaj ni v redu, so se pojavili septembra leta 2018, ko sta njen 51-letni brat Takahiro in 56-letna sestra Jošika v nekaj dneh večkrat kupila steklenice kirurškega alkohola. Na njihov naslov so tako poslali reševalce, ti pa so pod odejo na žimnici, ki je ležala na tleh, našli truplo.

Truplo 49-letne Rine Jasutake japonskih korenin so našli v stanovanju v Helmsleyju v Severnem Yorkshiru, kjer je živela z mamo ter bratom in sestro. Kljub obsežnim policijskim preiskavam pa ta še vedno ni ugotovila vzroka smrti, poroča Sky News .

Po preiskavi njene smrti so sporočili, da je bila 49-letnica več kot očitno mrtva že več tednov. Toda družina naj bi še naprej verjela, da je živa. Craig Hassall KC, ki zastopa družino, je detektivko Nicholo Holden, ki je vodila policijsko preiskavo, vprašal, ali je bila družina "popolnoma prepričana", da je bila ženska v času, ko so prispele službe za nujno pomoč, živa. Detektivka je odgovorila, da so bili v to prepričani ne samo ob prihodu reševalcev, pač pa še mnogo mesecev kasneje.

Patologinja ministrstva za notranje zadeve dr. Jennifer Bolton je dejala, da je glede na obseg mumifikacije težko določiti, kako dolgo je bila Jasutakejeva mrtva, a da je že sam postopek mumifikacije verjetno trajal "nekaj tednov".

Tako brat in sestra kot tudi 80-letna mama so bili obtoženi preprečitve zakonitega in dostojnega pokopa, vendar je bil pregon ustavljen, ko so preiskovalci ugotovili, da družina trpi za redko duševno motnjo. Družina naj bi bila tudi precej izolirana od zunanjega sveta.

Kako je umrla, ostaja neznanka

Glede na podatke mrliškega oglednika ni nobenih dokazov o vpletenosti tretjih oseb v njeno smrt, ni znakov poškodbe ali toksikološkega vzroka.

Umrla je bila sicer nadarjena učenka, ki je dobila štipendijo za Univerzo v Cambridgeu, kjer je študirala klasiko in se specializirala za jezikoslovje. Po študiju se ni zaposlila, z družino pa so 20 let živeli skupaj v Helmsleyju.