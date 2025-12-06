Svetli način
Tujina

Ženska umrla na stopnišču, njen partner s poškodbo vratu

Reka , 06. 12. 2025 11.01 | Posodobljeno pred eno minuto

Na Reki se je zgodila tragedija. Policisti so na stopnicah stavbe našli poškodovano žensko, ki je kasneje umrla. V stanovanju pa so našli moškega s poškodbo vratu, ki ga povezujejo z njeno smrtjo. Moški je v policijskem pridržanju.

Na Reki se je danes zjutraj zgodila še vedno nerešena tragedija, v kateri je umrla ženska, pridržan pa je bil moški, ki ga povezujejo z njeno smrtjo, poroča Net.hr.

Po podatkih primorsko-goranske policije so policisti danes zjutraj okoli osme ure na podlagi prijave na stopnicah stavbe na območju Trga Republike Hrvaške našli hudo poškodovano žensko, ki je še kazala znake življenja. Takoj so ji nudili zdravniško pomoč, a je kljub poskusom oživljanja umrla.

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

V stanovanju so našli moškega s poškodbo vratu, ki ga povezujejo s smrtjo ženske. Zdaj je pod policijskim nadzorom. Več podrobnosti bo znanih po preiskavi, ki je še v teku, kriminalistična preiskava pa se nadaljuje.

