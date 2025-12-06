Ženska umrla na stopnišču, njen partner s poškodbo vratu

Na Reki se je danes zjutraj zgodila še vedno nerešena tragedija, v kateri je umrla ženska, pridržan pa je bil moški, ki ga povezujejo z njeno smrtjo, poroča Net.hr.

Po podatkih primorsko-goranske policije so policisti danes zjutraj okoli osme ure na podlagi prijave na stopnicah stavbe na območju Trga Republike Hrvaške našli hudo poškodovano žensko, ki je še kazala znake življenja. Takoj so ji nudili zdravniško pomoč, a je kljub poskusom oživljanja umrla.