Ženska v Benetkah ukradla čoln s paketi, nato trčila v ograjo mostu

Italijanski lokalni mediji so poročali, da naj bi bila 20-letnica stara znanka policije.

Zakaj je ženska ukradla plovilo in z njim poskušala pobegniti, organi pregona še preiskujejo.

Prav tako preverjajo, koliko od paketov, ki so ob trčenju v ograjo padli v vodo, je bilo poškodovanih oziroma, ali jih bo kljub temu mogoče dostaviti naslovnikom. Med paketi naj bi bila tudi božična darila.

Pristojni še ugotavljajo oceno škode na ograji, ki je nastala zaradi silovitega trčenja.