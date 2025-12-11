Svetli način
Tujina

Ženska v Benetkah ukradla čoln s paketi, nato trčila v ograjo mostu

Benetke, 11. 12. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 7 minutami

STA , M.S.
20-letna ženska je v Benetkah dopoldan ukradla s paketi naložen dostavni čoln, ki je bil privezan ob obali Velikega kanala. Po nekaj metrih vožnje je izgubila nadzor nad njim in trčila v ograjo, ki je del območja znamenitega mosta Rialto. Policija jo je aretirala zaradi kraje.

Zakaj je ženska ukradla plovilo in z njim poskušala pobegniti, organi pregona še preiskujejo.

Italijanski lokalni mediji so poročali, da naj bi bila 20-letnica stara znanka policije.

Prav tako preverjajo, koliko od paketov, ki so ob trčenju v ograjo padli v vodo, je bilo poškodovanih oziroma, ali jih bo kljub temu mogoče dostaviti naslovnikom. Med paketi naj bi bila tudi božična darila. 

Pristojni še ugotavljajo oceno škode na ograji, ki je nastala zaradi silovitega trčenja.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
11. 12. 2025 17.17
+1
Je na mostu stala tista "Attenzione Pickpocket" in jo je zmedlo?
ODGOVORI
1 0
Ice_Cat
11. 12. 2025 17.17
Ponosni smo na vase novice......niste za đabe najboljsi medij v regiji🙄
ODGOVORI
0 0
1butnskala
11. 12. 2025 17.14
katastrofa
ODGOVORI
0 0
kinky ivanović
11. 12. 2025 17.12
+4
20 letnica je stara znanka. Hehe, ta je hodila že u srednjo lopovsko šolo ali kaj
ODGOVORI
4 0
