Ženska, v katero je v Splitu udarila strela, imela veliko srečo v nesreči

V soboto okoli 15. ure je v žensko na plaži Kašjuni v Splitu udarila strela. Turistko so po oživljanju s hudimi opeklinami in poškodbo glave prepeljali v splitsko bolnišnico. Je na oddelku za intenzivno nego.

Slobodna Dalmacija poroča še, da je imela Britanka resnično srečo v nesreči. V bližini plaže, kjer se je zgodil incident, je bil slučajno zdravstveni tehnik, ki ji je nemudoma priskočil na pomoč. Na cesti nad Kašjuni so medicinske ekipe namreč spremljale triatlonce, ki so se udeležili dirke "Marjanski đir".

Moški naj bi takoj, ko je ugotovil, kaj se dogaja, prihitel na plažo in štiridesetletnici pomagal vse do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka, zaslišali so tudi več prič.

Nenavadna sprememba vremena

Dalmacijo je v soboto popoldne zajelo silovito neurje. Kot je poročal hrvaški portal Dalmacija Danas, je bila sprememba vremena nenadna. Sprva je bilo sončno in vroče, na plaži je bila gneča. V le desetih minutah pa so se nad obalo zgrnili temni oblaki, začel se je močan naliv, ki so ga spremljali močni sunki vetra. Ljudje so bežali s plaže, nekateri so se pred nevihto skrili pod drevesi.