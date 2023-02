Ženska v New Jerseyju po enem letu pobegnila svojemu ugrabitelju

Posnetki varnostnih kamer kažejo, da je ženska, katere identitete ameriški mediji ne razkrivajo, 7. februarja pritekla na bencinski servis v New Jerseyu in zaklenila vrata za seboj, moški pa ji je sledil. "Gospa je notri pritekla bosa in zaklenila vrata za seboj. Rekla mi je: ugrabil me je," je za NBC opisal uslužbenec Jamie Garthaus.

Ženska je policiji povedala, da sta se s 57-letnim Jamesom Parrillom mlajšim spoznala na bencinski črpalki v Novi Mehiki februarja lani. Predstavil se ji je kot Brett Parker in jo prosil za prevoz do Arizone. Sprva sta bila v razmerju, vendar naj bi jo Parrillo mesec dni kasneje v Kaliforniji napadel in vse od takrat ga ni mogla zapustiti. Vzel naj bi ji telefon ter kreditne kartice, jo zadrževal proti njeni volji in ji ni dovolil stikov z družino, so sporočili iz urada državnega tožilca.

Potovala sta po državah in decembra prispela v na tisoče kilometrov oddaljeno zvezno državo New Jersey, kjer sta pred dvema tednoma najela sobo v mestu Bass River Township.

7. februarja mu je po prepiru, ki se je končal tako, da jo je Parrillo pretepel in davil, uspela pobegniti. Glede na izjavo policije zvezne države New Jersey je imela ženska na vratu modrice.