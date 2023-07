Ženska v Podgorici na letalo prinesla dve plinski jeklenki

Ženski na podgoriškem letališču je uspelo na letalo Air Serbia v ročni prtljagi prinesti ne eno, ampak kar dve plinski jeklenki srednje velikosti, poroča Standard. Takšni predmeti lahko predstavljajo nevarnost na krovu letala, zato so plinske jeklenke na prepovedani listi. Uslužbenec varnostne kontrole je tako naredil veliko napako, ki bi lahko imela smrtonosne posledice, opozarjajo pristojni. Plinski jeklenki je na letalu še pred vzletom prestregel pilot in takoj obvestil tamkajšnjo policijo, ki je jeklenki zasegla in ju odstranila z letala.