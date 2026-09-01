Ženska z nožem napadla dve osebi, nato jo je ustrelila policija

Napad se je zgodil v ponedeljek popoldne v bližini 41. ulice in Sedme avenije, kjer je 68-letni moški s soprogo čakal na prehodu za pešce, potem ko je izstopil iz podzemne železnice. Po navedbah policije je ženska iz torbe potegnila dva noža in ga brez očitnega razloga zabodla v trebuh, poroča ABC News.
Nato je odšla proti 42. ulici, kjer je napadla še 32-letno žensko. Tudi ta je bila zabodena v trebuh. Oba napada naj bi se zgodila v razmaku približno 20 sekund. 32-letnica je zaradi poškodb pozneje umrla v bolnišnici, druga žrtev pa je bila prav tako hospitalizirana in je zdaj v stabilnem stanju, čeprav so bile njene poškodbe sprva življenjsko ogrožajoče.
Osumljenka, ki jo je policija identificirala kot 49-letno Pamelo Cisneros iz Queensa, je po napadu pobegnila proti policijski postaji. Policisti so jo po opozorilih očividcev ustavili in jo približno štiri minute pozivali, naj odloži nož. Po besedah komisarke newyorške policije Jessice Tisch je ukaze zavrnila in policistoma zagrozila, da ju bo ubila.
Policisti so najprej uporabili električni paralizator, nato pa sta dva policista uporabila službeno orožje. Cisnerosovo so odpeljali v bolnišnico, kjer je umrla. Na kraju so policisti našli dva noža.
Policija je poudarila, da za zdaj nič ne kaže na teroristični motiv in da je bila ženska očitno čustveno oziroma duševno prizadeta, navaja ABC News. Dogodek bo predmet notranje policijske preiskave. Župan New Yorka Zohran Mamdani se je zahvalil policistom, ki so po njegovih besedah preprečili, da bi se napad končal s še več žrtvami.
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