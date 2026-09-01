Ženska z nožem napadla dve osebi, nato jo je ustrelila policija

Napad se je zgodil v ponedeljek popoldne v bližini 41. ulice in Sedme avenije, kjer je 68-letni moški s soprogo čakal na prehodu za pešce, potem ko je izstopil iz podzemne železnice. Po navedbah policije je ženska iz torbe potegnila dva noža in ga brez očitnega razloga zabodla v trebuh, poroča ABC News.

Nato je odšla proti 42. ulici, kjer je napadla še 32-letno žensko. Tudi ta je bila zabodena v trebuh. Oba napada naj bi se zgodila v razmaku približno 20 sekund. 32-letnica je zaradi poškodb pozneje umrla v bolnišnici, druga žrtev pa je bila prav tako hospitalizirana in je zdaj v stabilnem stanju, čeprav so bile njene poškodbe sprva življenjsko ogrožajoče.