Ženska, ki je v boj za Rusijo zvabila na stotine tujcev

26-letni Sirec Omar, ki iz varnostnih razlogov uporablja psevdonim, je za BBC Eye Investigations spregovoril o tem, kako se je znašel ujet in prevaran na vojnem območju. Je eden od mnogih, ki ga je z velikimi obljubami o dobri plači in ruskem državljanstvu naravnost na rusko bojišče v Ukrajino zvabila Polina Aleksandrovna Azarnih.

Prvi stik

Omar je marca 2024 skupaj s še 14 drugimi Sirci skoraj povsem brez denarja obtičal na moskovskem letališču. Delovnih mest v Siriji je bilo malo, pa še ta so bila slabo plačana. Moški, bil je rekruter, jim je ponudil delo, ki naj bi vključevalo varovanje naftnih objektov v Rusiji. Odleteli so v Moskvo, kjer pa so ugotovili, da jih je prevaral. Eden od članov skupine je med iskanjem možnosti na spletu naletel na kanal na Telegramu Poline Azarnih in ji poslal sporočilo. Nekaj ur pozneje jih je prišla iskat na letališče in jih pospremila na vlak do rekrutacijskega centra v Brjansku na zahodu Rusije.

Pogodbe

Tam jim je, pravi Omar, ponudila enoletne pogodbe z rusko vojsko z mesečno plačo v višini približno 2500 dolarjev (2140 evrov) in enkratno plačilo ob prijavi v višini 5000 dolarjev (4280 evrov). Šlo je za zneske, o katerih bi v Siriji lahko le sanjali. Vse pogodbe so bile sicer v ruščini, ki je nihče od moških ni razumel, ona pa jim je vzela potne liste in jim obljubila, da jim bo uredila rusko državljanstvo. Obljubila jim je tudi, da se bodo lahko izognili bojišču, če ji bodo od zneska prijavnine, ki so ga prejeli, plačali vsak po 3000 dolarjev (2570 evrov).

Realnost

A realnost je bila drugačna in precej bolj kruta. Že po enem mesecu se je Omar znašel na bojišču, z zgolj 10 dnevi usposabljanja in popolnoma brez vojaških izkušenj. Poskušal je zavrniti sodelovanje, a so mu ruski poveljniki grozili z ubojem oz. zaporom. "Tukaj bomo 100-odstotno umrli," je dejal v enem od glasovnih posnetkov, ki jih je poslal preiskovalni ekipi BBC-ja, s katero je bil v stikih več mesecev. "Veliko je poškodb, veliko eksplozij, veliko obstreljevanja. Če ne umreš zaradi eksplozije, boš umrl zaradi ruševin, ki te bodo zadele ..." je pripovedoval. "Povsod so trupla ... Stopil sem na truplo, Bog mi odpusti," je sporočil naslednji mesec. "Če kdo umre – in to sem videl na lastne oči – ga dajo v vrečo za smeti in vržejo poleg drevesa." Po skoraj letu dni je odkril nekaj, česar jim Azarnihova ni povedala – ruski odlok iz leta 2022 vojski dovoljuje, da samodejno podaljša pogodbe vojakov do konca vojne. "Če podaljšajo mojo pogodbo, sem v riti – o, Bog," je sporočil ekipi. Njegova pogodba je bila podaljšana. "Prevarali so nas ... ta ženska je prevarantka in lažnivka," je razočaran Omar. Ker ji ni plačal denarja od prijavnine, je za kazen zažgala njegov potni list.

Kaj je pokazala preiskava?

Preiskava BBC Eye je pokazala, da 40-letna nekdanja učiteljica Polina Azarnihova uporablja kanal na Telegramu, da mlade moške iz večinoma revnih držav privablja v ruske vrste. Na njem ima 21.000 naročnikov. Video sporočila nasmejane ženske ponujajo "enoletne pogodbe" za "vojaško službo". V objavah omenja novačenje za "elitni mednarodni bataljon" in jasno pove, da so do tega upravičeni tudi ljudje, ki so v Rusiji nezakonito – vključno s tistimi, katerih vizumi so potekli. Moškim, ki se želijo prijaviti, svetuje, naj ji pošljejo skenirano kopijo svojega potnega lista. Nato objavi nekakšna vabila, ki prejemnikom omogočajo vstop v Rusijo, če se pridružijo vojski – včasih s seznamom imen moških, katerim so namenjena. BBC je v preteklem letu odkril skoraj 500 takšnih vabil, ki jih je poslala moškim iz držav, kot so Jemen, Sirija, Egipt, Maroko, Irak, Slonokoščena obala in Nigerija. Številni moški in njihovi sorodniki so za BBC povedali, da jih je Azarnihova izkoristila in zavajala. Vedeli so sicer, da se bodo pridružili vojski, vendar niso pričakovali, da bodo služili na fronti. Prav tako jim ni jasno povedala, da po enem letu ne morejo oditi, tistim, ki so hoteli odnehati, pa je grozila. 12 družin je za BBC spregovorilo o mladih moških, ki jih je zvabila tja in so zdaj mrtvi ali pogrešani.

'Nekaterim se je zmešalo'

Habib, še en Sirec, ki je služil v ruski vojski, je povedal, da je večina tujcev prispela v pričakovanju služb varovanja objektov ali stalnih kontrolnih točk. "Arabci, ki prihajajo, takoj umrejo. Nekateri med njimi so izgubili razum – težko je gledati trupla," pravi. Omarja in skupino Sircev je srečal na vojaškem vadbišču. "Obljubila jim je državljanstvo, dobre plače in varnost. Ko pa enkrat podpišeš pogodbo tukaj, ne moreš oditi." Nihče od njih ni znal uporabljati orožja. "Tudi če bi nanje streljali, se ne bi odločili, da bi streljali nazaj ... Če pa ne streljaš, te ubijejo." Polina je moške zvabila tja z zavedanjem, da bodo umrli, je še dejal. "Vidi nas kot številke ali denar – ne vidi nas kot ljudi. Tega ji ne bomo odpustili!" Habibu se je sicer uspelo vrniti v Sirijo, potem ko je, priznava, podkupil več poveljnikov, da so prekinili njegovo pogodbo. Tudi Omar je sčasoma dobil rusko državljanstvo in se mu je prav tako uspelo vrniti v Sirijo. Dva Sirca, s katerima je služil, sta po besedah njunih družin mrtva.

