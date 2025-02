'Farma' človeških jajčec: ženskam dajali hormone in jim mesečno pobirali jajčeca

Da zadevo preiskujejo, je za Reuters potrdil tudi poveljnik oddelka za zunanje zadeve kraljeve tajske policije Surapan Thaiprasert . Povedal je, da so v sodelovanju z Interpolom trem ženskam pomagali, da so se 30. januarja vrnile na Tajsko.

Gruzijsko notranje ministrstvo je v začetku meseca sporočilo, da so se v domovino vrnile tri Tajke, ki naj bi v Gruzijo prišle, da bi postale nadomestne matere. Po poročanju nevladne organizacije so domov pobegnile po tem, ko so se ujele v past "farme", ki je ženskam pobirala jajčeca in jih preprodajala.

Z masko in kapami, ki so zakrile njihove obraze, so žrtve spregovorile na tiskovni konferenci in delile svojo zgodbo. Ena od njih je povedala, da se je odzvala na oglas, ki ga je zasledila na družbenem omrežju. Stopila je v stik z organizacijo in povedali so ji, da gre za delo nadomestne matere za gruzijske pare, ki ne morejo imeti otrok. "Delodajalec" ji je tudi plačal stroške potnega lista in druge potne stroške.

Ženske naj bi živele pri parih, ki imajo težave z zanositvijo in za to prejemale 25.000 bahtov (okoli 710 evrov) na mesec, kar je za njihove standarde veliko. Nekateri drugi tuji mediji sicer poročajo tudi o višjih zneskih. Pojasnila je, da so jo po dogovoru skupaj s še desetimi ženskami prek Dubaja in Armenije pripeljali v Gruzijo, kjer sta jo dva kitajska državljana pospremila do hiše.

"Odpeljali so nas v hišo, kjer je bilo od 60 do 70 Tajk. Ženske so nam povedale, da pogodb (o nadomestnem materinstvu) in staršev ni," je pojasnila. Bangkok Post poroča, da naj bi šlo za štiri velike hiše, kjer naj bi bilo skupno okoli 100 žensk. "Ko smo ugotovile, da ne gre za stvar, ki je bila oglaševana, smo se prestrašile in skušale stopiti v stik z ljudmi doma," je dejala.

Odvzeli so jim potne liste in jim rekli, da jih bodo, če se vrnejo domov, na Tajskem verjetno aretirali.