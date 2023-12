Ženske imajo pomembnejšo vlogo v svetu kriminala, kot menijo oblasti

Raziskava pod okriljem Ovse kaže, da imajo ženske pomembnejšo vlogo v mednarodnem organiziranem kriminalu, kot menijo oblasti. Avtorica študije Mara Garavini Seisselberg pa dodaja, da to otežuje boj proti kriminalu.

V okviru raziskave so avtorji analizirali podatke iz 14 držav: Albanije, Bolgarije, Belgije, Finske, Kanade, Italije, Moldavije, Srbije, Severne Makedonije, Švedske, Španije, Velike Britanije, Kirgizistana in Tadžikistana. "Ženske so prisotne na kriminalnih trgih in po celotni kriminalni hierarhiji v vseh sodelujočih državah," je pojasnila Garavini Seisselberg.

Kot kaže raziskava, ženske niso le žrtve mednarodnega kriminala, ampak so pogosto tudi dejavno vpletene v preprodajo drog, trgovino z ljudmi, pranje denarja, ponarejanje in nasilje. Predvsem je opazna prisotnost žensk na področju gospodarskega kriminala in sodelovanja pri kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi.