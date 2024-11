'Ženske imajo svoje potrebe, lahko se pogovarjajo druga z drugo'

Tuji in afganistanski mediji zunaj države so v preteklih tednih poročali o prepovedi na podlagi zvočnega posnetka vodje ministrstva za širjenje kreposti in preprečevanje pokvarjenosti Mohameda Halida Hanafija o pravilih molitve. Ta naj bi ženskam prepovedovala slišati glasove drugih žensk.

Tiskovni predstavnik ministrstva je v glasovnem posnetku o poročilih dejal, da so brezumna in nelogična. "Ženska se lahko pogovarja z drugo žensko, ženske v družbi morajo imeti stike druga z drugo, ženske imajo svoje potrebe," je izjavil.