Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ženske je uspaval, nato posilil: v Franciji sodijo hipnoterapevtu

Pariz, 06. 01. 2026 15.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Vino

Na jugu Francije sodijo moškemu, ki je obtožen, da je v zadnjem desetletju najmanj 14 ženskam v pijačo podtaknil uspavala, nato pa jih posilil. Nekatere zlorabe je celo posnel.

Učitelj plesa in samooklicani hipnoterapevt Cyril Zattara je zaradi obtožb o posilstvih 14 žensk in domnevnem prikritem snemanju okoli 20 drugih žensk v priporu že od leta 2021. 

Na zahtevo ene od žrtev sojenje poteka za zaprtimi vrati, trajalo pa naj bi najmanj dva tedna. Kot poroča BBC, je moški priznal 10 točk obtožnice za posilstva.

Policijska preiskava je razkrila, da je Zattara ženskam v pijačo podtaknil uspavalne tablete, nato pa jih posilil. Pogosto so bile njegove tarče ženske, s katerimi je prijateljeval ali bil v intimnih razmerjih. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena od žensk, ki je proti moškemu že leta 2019 podala tožbo po tem, ko se je udeležila ene od njegovih sej hiponoze, je povedala, da je spila nekaj vina, ki jih ga je ponudil, nato pa se je čez nekaj časa zbudila. Vmes se je v fragmentih spominjala, da jo je Zattara posilil in da je bruhala. 

Njegovo DNK so našli pod njenimi nohti in na njenem spodnjem perilu. Toksikološki izvidi pa so pokazali, da je imela v organizmu sledi močnih uspavalnih sredstev. 

Sojenje se odvija po odmevnem primeru Dominiquea Pelicota, ki je bil obsojen na 20 let zapora, potem ko je omamil in posilil svojo bivšo ženo Gisèle ter skoraj desetletje na desetine neznancem omogoča, da so jo prav tako zlorabljali.

posilstvo francija hipnoterapevt sojenje cyrill zattara

Da bi rešil življenja, se je pognal v ognjeni inferno, v klubu nato umrl sam

Stavil na aretacijo Madura in zaslužil skoraj pol milijona dolarjev

bibaleze
Portal
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Starejši delavci morate vedeti
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428