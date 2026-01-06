Ženske je uspaval, nato posilil: v Franciji sodijo hipnoterapevtu

Učitelj plesa in samooklicani hipnoterapevt Cyril Zattara je zaradi obtožb o posilstvih 14 žensk in domnevnem prikritem snemanju okoli 20 drugih žensk v priporu že od leta 2021.
Na zahtevo ene od žrtev sojenje poteka za zaprtimi vrati, trajalo pa naj bi najmanj dva tedna. Kot poroča BBC, je moški priznal 10 točk obtožnice za posilstva.
Policijska preiskava je razkrila, da je Zattara ženskam v pijačo podtaknil uspavalne tablete, nato pa jih posilil. Pogosto so bile njegove tarče ženske, s katerimi je prijateljeval ali bil v intimnih razmerjih.
Ena od žensk, ki je proti moškemu že leta 2019 podala tožbo po tem, ko se je udeležila ene od njegovih sej hiponoze, je povedala, da je spila nekaj vina, ki jih ga je ponudil, nato pa se je čez nekaj časa zbudila. Vmes se je v fragmentih spominjala, da jo je Zattara posilil in da je bruhala.
Njegovo DNK so našli pod njenimi nohti in na njenem spodnjem perilu. Toksikološki izvidi pa so pokazali, da je imela v organizmu sledi močnih uspavalnih sredstev.
Sojenje se odvija po odmevnem primeru Dominiquea Pelicota, ki je bil obsojen na 20 let zapora, potem ko je omamil in posilil svojo bivšo ženo Gisèle ter skoraj desetletje na desetine neznancem omogoča, da so jo prav tako zlorabljali.