Ženske je uspaval, nato posilil: v Franciji sodijo hipnoterapevtu

Učitelj plesa in samooklicani hipnoterapevt Cyril Zattara je zaradi obtožb o posilstvih 14 žensk in domnevnem prikritem snemanju okoli 20 drugih žensk v priporu že od leta 2021.

Na zahtevo ene od žrtev sojenje poteka za zaprtimi vrati, trajalo pa naj bi najmanj dva tedna. Kot poroča BBC, je moški priznal 10 točk obtožnice za posilstva.

Policijska preiskava je razkrila, da je Zattara ženskam v pijačo podtaknil uspavalne tablete, nato pa jih posilil. Pogosto so bile njegove tarče ženske, s katerimi je prijateljeval ali bil v intimnih razmerjih.