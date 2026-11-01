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Ženske v Sloveniji umirajo starejše od moških

Ljubljana, 01. 11. 2026 19.09 pred 21 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Grob, sveče

Surs je pred dnevom spomina na mrtve objavil podatke o smrtih v lanskem letu. Leta 2025 je tako umrlo 21.223 prebivalcev Slovenije, največ 26. decembra, povprečna starost pa je bila 79,3 leta. V primerjavi z letom 2024 je umrlo 283 ljudi manj. Ženske pa so bile ob smrti v povprečju skoraj osem let starejše od moških, je objavil statistični urad.

V lanskem letu je bilo od vseh umrlih 10.543 moških in 10.680 žensk. Na 1000 prebivalcev pa jih je umrlo deset, so danes sporočili iz Statističnega urada RS (Surs).

Medtem, ko je povprečna starost umrlih v lanskem letu znašala 79,3 leta, so bili moški ob smrti v povprečju stari 75,4 leta, ženske pa 83,1. Po teh podatkih so bile ženske ob smrti starejše za 7,7 leta.

Pričakovano trajanje življenja se je v zadnjih desetih letih podaljšalo pri obeh spolih. Leta 2015 je za takrat rojene dečke znašalo 77,6 leta, za deklice pa 83,5 leta. Do lanskega leta pa se je pričakovano trajanje življenja podaljšalo za 2,1 leta pri dečkih in za 1,6 leta pri deklicah.

Grob, sveče
Grob, sveče
FOTO: Bobo

2817 prebivalcev ali 13,3 odstotka vseh umrlih pa je umrlo pred dopolnjenim 65. letom starosti. Moških, ki so umrli pred omenjenim letom, je bilo 1976 (18,7 odstotka), žensk pa 841 (7,9), so navedli.

Največ prebivalcev je umrlo pri starosti 88 let. Pri moških je bilo največ umrlih starih 85 let (366 umrlih), pri ženskah pa 90 let (524 umrlih).

Lani je v povprečju na dan umrlo 58,1 prebivalca, največ pa 26. decembra, in sicer 97 ljudi. Tudi med posameznimi meseci je največ prebivalcev umrlo decembra (2164), medtem ko je bilo najmanj smrti septembra (1498). December je bil tudi mesec z največjim povprečnim dnevnim številom smrti, saj je takrat umrlo povprečno 69,8 prebivalca na dan.

Med vsemi lani umrlimi je bilo 39,3 odstotka ovdovelih, 35,5 odstotka poročenih, 14,9 odstotka samskih in 10,4 odstotka razvezanih. Razlike med spoloma so bile izrazite, so zapisali. Med umrlimi moškimi je bilo največ poročenih, kar 51,6 odstotka. Največ od ovdovelih pa je bilo žensk, in sicer 59,9 odstotka.

Najpogostejši vzroki smrti v Sloveniji pa so tudi v letu 2025 bile bolezni srca in ožilja ter rakava obolenja. Zaradi teh bolezni je umrlo nekaj več kot dve tretjini (68 odstotka) vseh umrlih. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je zaradi bolezni srca in ožilja umrlo 35,5 odstotka ljudi, zaradi raka pa 32,7 odstotka.

Med moškimi in ženskami se je vrstni red vodilnih vzrokov smrti po podatkih Sursa razlikoval. Med moškimi je bil najpogostejši vzrok rak (37,2 odstotka), pri ženskah pa bolezni obtočil (41,7 odstotka). Med preostalimi vodilnimi skupinami vzrokov smrti so bile poškodbe, zastrupitve in posledice zunanjih vzrokov ter bolezni živčevja in dihal, so zapisali

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KOMENTARJI3

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Josip_L
01. 11. 2026 19.27
Ko je bil Covid, če jih je dnevno umrlo 50 je bila panika.
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
01. 11. 2026 19.20
ker grem proti 60 bom spremenil spol ...
Odgovori
+1
1 0
Oliguma
01. 11. 2026 19.16
Itak..se deca psihično uniči slejkoprej..
Odgovori
+1
1 0
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