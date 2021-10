Pravica do splava, ki jo ženskam v Ameriki zagotavlja ustava, je v nekaterih delih države vse bolj ogrožena. Najdlje so šli v Teksasu, kjer je republikanski guverner Gregg Abbott z zakonom prepovedal opravljanje splava šest tednov po zanositvi, torej ko mnoge ženske sploh še ne vedo, da so noseče, pri tem pa prepoved ne izvzema niti žrtev incesta ali posilstva. Bitka o spornem zakonu se bo odvijala na sodiščih, vse do vrhovnega, medtem pa ženske v stiski pomoč iščejo zunaj teksaških meja.