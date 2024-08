Ženski, ki sta žalili gasilce, hči in žena direktorja Hrvaških šuma iz vrst HDZ

Kot smo poročali, sta medtem ko se je novinarka televizije RTL v živo javljala z območja požarov, pred kamero stopili dve razburjeni in agresivni ženski, ki sta žalili gasilce. Obtoževali sta jih, da se samo premikajo s kanticami vode in vozijo v vozilih in da svojega dela ne opravljajo dobro. Obkladali sta jih tudi z žaljivkami. "Moj oče se duši v dimu, oni pa niti s prstom ne mignejo," je vpila ena izmed njiju.

Kot poroča Net.hr, sta ženski z videa hčerka in žena direktorja Hrvatskih šuma (hrvaški gozdovi), sicer člana HDZ. Ženski so identificirali kot Anno in Nedo Dujić . Njen oče, ki se, kot je kričala v videu, doma duši v dimu zaradi 'lenih' gasilcev, medtem ko je vse naredil za državo, Nediljko Dujić , član stranke HDZ in direktor Hrvatskih šuma, ki je bil leta 2016 obsojen zaradi zlorabe položaja in oblasti na pol leta zaporne kazni. Od 24. oktobra 2003 do 1. decembra 2005 naj bi nezakonito prejemal nadomestilo. Takrat je bil predsednik nadzornega sveta Ceste Šibenik in član skupščine javnega podjetja Vodovod. Po obtožnici si je z nezakonito izplačanimi prejemki pridobil 147.000 nekdanjih kun.

Ekipa RTL je Dujića povprašala o tem, kaj meni o izpadu njegove hčerke in žene. Odgovoril je, da o tem ne ve nič, saj na območju ni niti elektrike niti signala. "O tem ne vem nič, s prijatelji sem branil hišo. Njiju nisem videl. Situacija je bila zelo težka, ognjeni zublji so prišli do dvorišča. Ljudje so se reševali, niso vedeli, ali jim bo zgorela hiša. Ko bom dobil signal, bom lahko pogledal, o čem govorite, pa bom dal izjavo," je dejal.

Kasneje pa je v sporočilu za javnost zapisal, da se opravičuje v imenu cele družine: "Reakcija članic moje družine se je zgodila, ko sta bili v stanju močnega šoka in čustvene izčrpanosti po dvodnevnem boju s požarom, v katerem je zgorel velik del tako našega kot sosedovega premoženja. Požar je uničil vse pred seboj, komaj smo rešili hišo. S skupnimi močmi s sovaščani in gasilci, ki se jim zahvaljujem za njihovo angažiranost, nam je uspelo rešiti naselje in naše domove pred popolnim opustošenjem. V trenutkih tako velike krize je težko ostati hladnokrven, miren in objektiven. Moja družina zagotovo nima namena nikogar žaliti, kaj šele hrvaške gasilce in policiste, ki skrbijo za varnost premoženja in prebivalcev. V imenu svoje družine se opravičujem, če smo s svojim odzivom koga prizadeli."

Eno izmed žensk bodo prijavili

Kot neuradno poroča Net.hr., bo ena izmed žensk prijavljena policiji zaradi žaljenja policistke in še enega incidenta, ki ga je izzvala. Kot so izvedeli, naj bi se ena izmed žensk s posnetka z avtomobilom 'naslonila' na policistko in se ni hotela umakniti ter jo dlje časa obkladala z žalitvami.

Na žaljivke so se že odzvali gasilci iz prostovoljnega društva Šibenik. Zapisali so, da niso nikoli žalili nikogar, zato ne bodo tudi teh dveh gospa. So pa v objavi podrobno popisali svoje napore pri gašenju požarov in nadčloveške napore, da bi preprečili širjenje požara. Na koncu so se zahvalili vsem za podporo.