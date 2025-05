Pogrešano žensko po skoraj 63 letih našli 'živo in zdravo'

Po podatkih neprofitne organizacije za pogrešane osebe iz Wisconsina (Wisconsin Missing Persons Advocacy), je nekaj dni pred izginotjem podala kazensko ovadbo proti svojemu soprogu, s katerim je bila poročena od svojega 15 leta in ki ga je obtožila pretepanja in groženj s smrtjo, piše BBC .

Policija je vse od njenega izginotja tavala v temi. 63 let pozneje pa so znova pregledali njen primer. Med preiskavo so ugotovili, da vsi dokazi nakazujejo, da je izginila po lastni izbiri in ne zaradi morebitnega kriminalnega dejanja.

Na dan izginotja je šla od doma, da prevzame svojo plačo v tovarni volne, kjer je delala. Družinska 14-letna varuška je takrat policiji povedala, da je skupaj z Backebergovo nato štopala do Madisona, prestolnice Wisconsina, od koder sta nato nameravali ujeti avtobus za Indianapolis, ki je od kraja oddaljen 480 kilometrov. Varuška je postala živčna in je hotela, da se vrneta domov, Backebergova pa tega ni želela. Nazadnje so jo videli, ko je odšla z avtobusne postaje.

Misterij razrešili s pomočjo spletne strani za iskanje prednikov

Preiskovalec Isaac Hanson je za WMTV dejal, da so se v preiskavi osredotočili na temeljito prečesavanje kartotek. A to ni bila niti malo enostavna naloga. "Nekateri dokazi so bili na mikrofilmih," je dejal. Do sredine 2000 let so mnogi oddelki svoje evidence digitalizirali. "Zapisi, ki niso bili kazniva dejanja ali odprta kazenska preiskava, so bili izbrisani," je pojasnil.

"Na koncu sem našel zapis o aretaciji, za katerega sem sumil, da je verjetno Audrey, zato sem stopil v stik z njeno družino. Na območju še vedno živi njena sestra," je pojasnil. Pogovor z njo, ki je prav tako vsa ta leta iskala svojo sestro, je nato pomagal razrešiti primer. Sestra, pa tudi drugi družinski člani, so namreč zbirali članke in material, povezan s pogrešano osebo.

Ključna informacija je bilo dejstvo, da je Audreyjina sestra na spletni strani za iskanje prednikov imela svoj profil. S pomočjo tega profila je lahko začel sestavljati podatke po regijah in stopil v stik z družinskimi člani. Tako so se začeli sestavljati delčki sestavljanke in sčasoma je našel naslov. Hanson je lokalni šerifov urad prosil, naj stopi v stik z žensko, ki je živela na tem naslovu, saj so se njeni podatki – vključno z datumom rojstva – ujemali s podatki pogrešane osebe.

"Imel sem velike upe, vendar ni bilo nobenih zagotovil, da bomo vedeli, ali gre za njo," je dejal Hanson. Toda v naslednjih minutah so se stvari razpletle in ves njegov trud je bil poplačan. "Čez deset minut sem se pogovarjal z Audrey, ki je bila pogrešana 62 let, kar je precej noro," je dejal za WMTV.

Telefonski pogovor je trajal 45 minut. "Mislim, da se je preprosto odstranila, veste, se odmaknila od vsega in nekako počela svoje ter živela svoje življenje," je Hanson dejal za WISN. "Zveni srečno. Prepričana je glede svoje odločitve. Ničesar ne obžaluje."

Šerif okrožja Sauk Chip Meister je po poročanju BBC dejal, da danes 82-letna Audrey ne živi v zvezni državi Wisconsin ter da je "živa in zdrava", a več podrobnosti ni razkril.