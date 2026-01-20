Žensko, ki je triletno hčer odnesla v Savo, obsodili na 15 let zapora

Sodišče v Zagrebu je danes 35-letno žensko nepravnomočno obsodilo na 15 let zapora zaradi umora triletne hčerke. Poleg tega ji je odredilo obvezno psihiatrično zdravljenje, po prestani zaporni kazni pa bo pod okrepljenim nadzorom.

Ženska je 15. januarja lani s triletno hčerko v naročju stopila v Savo pri enem od mostov na obrobju hrvaške prestolnice, iz reke pa prišla brez otroka. Policija jo je naslednji dan pridržala zaradi suma umora bližnje osebe, dejanje pa je priznala tudi sama.