Tujina

Žensko križarka pozabila na avstralskem otoku, našli so jo mrtvo

Canberra, 29. 10. 2025 08.43 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
5

Potovanje po Avstraliji se je za potnico na križarki Coral Adventurer končalo tragično. Posadka jo je pozabila na otoku v sklopu Velikega koralnega grebena. Ko so več ur kasneje ugotovili, da ženske ni, so se vrnili in sprožili iskalno akcijo. A ženska je bila že mrtva.

Ženska se je v soboto s sopotniki s križarke Coral Adventurer odločila za izlet na oddaljeni otok Lizard. Tam so se sprehajali, vendar naj bi se ženska od skupine ločila, da bi si odpočila.

Lizard island
Lizard island FOTO: Shutterstock

Ladja je otok zapustila okoli sončnega zahoda, a se je vrnila nekaj ur pozneje, potem ko je posadka ugotovila, da ženske ni. Truplo ženske so našli v nedeljo zjutraj med obsežno iskalno akcijo, poroča BBC.

Avstralska uprava za pomorsko varnost (AMSA) je sporočila, da preiskuje primer in se bo sestala s posadko ladje, ko bo ta pozneje ta teden pristala v Darwinu.

Ženska je bila na svojem prvem postanku na 60-dnevnem križarjenju po Avstraliji, ki stane več deset tisoč dolarjev. Ladja Coral Adventurer lahko sprejme do 120 gostov in 46 članov posadke ter je posebej zgrajena za dostop do oddaljenih območij avstralske obale. Policija Queenslanda je sporočila, da pripravlja poročilo o nenadni smrti brez sumljivih okoliščin. 

križarka avstralija
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
29. 10. 2025 09.35
+1
Gospa je plačala Agenciji 10.000 dolarjev za križarjenje , pa Agencija ni imela niti enega vodiča ki bi znal šteti , koliko potnikov je na spisku .... ožemanje turistov brez usmiljenja ....
ODGOVORI
1 0
mackon08
29. 10. 2025 09.29
+3
Če greš v skupini kam potem skupine ne zapuščaš, to je zlato pravilo.
ODGOVORI
3 0
abcde1234
29. 10. 2025 09.24
+11
Spet v stilu 24.ur. 99,9% bralcev zanima, ali jo je pojedel krokodil, ali so jo domorodci, ali je doživela infarkt ali pa je slučajno brala vaše bombastične naslove, potem pa od prazne vsebine umrla.
ODGOVORI
11 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 09.33
Ta zadnjw bo... Mene je zdejle skor zategnalo.
ODGOVORI
0 0
abcde1234
29. 10. 2025 09.34
haha, dobra
ODGOVORI
0 0
