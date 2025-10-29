Žensko križarka pozabila na avstralskem otoku, našli so jo mrtvo

Ženska se je v soboto s sopotniki s križarke Coral Adventurer odločila za izlet na oddaljeni otok Lizard. Tam so se sprehajali, vendar naj bi se ženska od skupine ločila, da bi si odpočila.

Ladja je otok zapustila okoli sončnega zahoda, a se je vrnila nekaj ur pozneje, potem ko je posadka ugotovila, da ženske ni. Truplo ženske so našli v nedeljo zjutraj med obsežno iskalno akcijo, poroča BBC.

Avstralska uprava za pomorsko varnost (AMSA) je sporočila, da preiskuje primer in se bo sestala s posadko ladje, ko bo ta pozneje ta teden pristala v Darwinu.

Ženska je bila na svojem prvem postanku na 60-dnevnem križarjenju po Avstraliji, ki stane več deset tisoč dolarjev. Ladja Coral Adventurer lahko sprejme do 120 gostov in 46 članov posadke ter je posebej zgrajena za dostop do oddaljenih območij avstralske obale. Policija Queenslanda je sporočila, da pripravlja poročilo o nenadni smrti brez sumljivih okoliščin.