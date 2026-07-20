Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Med nevihto na Krku v žensko udarila strela

Krk, 20. 07. 2026 13.22 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Kamp

V enem od kampu na otoku Krk je med jutranjo nevihto strela udarila v žensko, ki je nosila senčnik. Hudo poškodovano so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Reko.

Kot poroča net.hr, so žensko na kraju oživljali, nato pa so odpeljali s helikopterjem. Priča dogodka je za portal 24sata povedala, da je imela žensko v rokah senčnik, ko je vanjo udarila strela. "Oživljal jo je reševalec, ki se je znašel v bližini," je povedala. 

V reški bolnišnici so potrdili, da so na urgenci sprejeli hudo poškodovano žensko. Trenutno jo zdravijo na intenzivnem oddelku. 

Danes zjutraj so severni Jadran zajele močne nevihte, z otoka Cres poročajo tudi o toči. 

krk strela hrvaška

Motorist po nesreči pri Umagu napadel slovenskega voznika

24ur.com Otrok sredi strmine snel smuči, med zdrsom se je huje poškodoval
24ur.com Planinca sta jo odnesla le s poškodbami
24ur.com Nosečnica med izletom z ladjico doživela napad: reševali so jo s helikopterjem
24ur.com Deklica se ni mogla ustaviti: zapeljala s proge in se hudo poškodovala
24ur.com Smučišče Kope: otroka pri padcu ukleščil tekoči trak
24ur.com S helikopterjem reševali poškodovanega plezalca in obnemoglo pohodnico
24ur.com V Cerkljah ob Krki vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
20. 07. 2026 14.32
Tole nižanje stroškov dela pri naših stiskačih d.o.o. ne pozna meja. Samo še čakam, da zaposlijo koga iz Nepala, da piše članke na 24ur. Verjetno bo res bolje napisal članek, kot je tole ...
Odgovori
0 0
geemale
20. 07. 2026 14.22
Božji defibrilator ..... ta do smrti ne rabi več oživljanja
Odgovori
-1
0 1
jjjjjj
20. 07. 2026 14.24
Ko to doživi nek bližnji, ni več takšnih šal.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
20. 07. 2026 13.54
Je v šusu napolnila baterije!
Odgovori
-12
2 14
jjjjjj
20. 07. 2026 14.01
Res to zelo boli. Ne biti psiho.
Odgovori
+2
4 2
kleber
20. 07. 2026 13.43
Jutar grem u pemziju, pa se bom meo fajn.
Odgovori
+1
4 3
kleber
20. 07. 2026 13.41
Katastrofa. kje dobijo te novinarje, ki ne znajo pravilno napisat stavka.
Odgovori
+13
13 0
Mean Cat
20. 07. 2026 13.36
V enem od kampu....sedi 1
Odgovori
+13
13 0
bibaleze
Portal
Princesa kmalu pričakuje drugega otroka
Izognite se impetigu – bakterijski okužbi, ki poleti polni ambulante
Izognite se impetigu – bakterijski okužbi, ki poleti polni ambulante
Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur
Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
zadovoljna
Portal
Pri 65 letih brez botoksa – in videti bolje kot kadarkoli prej
Slovenski glasbenik novo pesem ustvaril kar na stranišču
Slovenski glasbenik novo pesem ustvaril kar na stranišču
Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove
Sta si premislila? Anastasia in Petar iz Sanjskega moškega Hrvaška znova burita duhove
Njegovi poljubi so jo močno razočarali
Njegovi poljubi so jo močno razočarali
vizita
Portal
To sadje je boljše od razstrupljanja – čez noč lahko iz telesa odstrani vse toksine
Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje
Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
Kako učinkovito lajšati bolečine
Kako učinkovito lajšati bolečine
cekin
Portal
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
moskisvet
Portal
'To ni Melania': velika očala znova sprožila staro teorijo o dvojnici
Najbolj priljubljen izmišljen moški na svetu
Najbolj priljubljen izmišljen moški na svetu
Tik pred deseto obletnico poroke počilo: zvezdnica končuje zakon
Tik pred deseto obletnico poroke počilo: zvezdnica končuje zakon
Ali je več denarja ključ do sreče?
Ali je več denarja ključ do sreče?
dominvrt
Portal
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
okusno
Portal
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova
Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804