Med nevihto na Krku v žensko udarila strela

Kot poroča net.hr, so žensko na kraju oživljali, nato pa so odpeljali s helikopterjem. Priča dogodka je za portal 24sata povedala, da je imela žensko v rokah senčnik, ko je vanjo udarila strela. "Oživljal jo je reševalec, ki se je znašel v bližini," je povedala.

V reški bolnišnici so potrdili, da so na urgenci sprejeli hudo poškodovano žensko. Trenutno jo zdravijo na intenzivnem oddelku.

Danes zjutraj so severni Jadran zajele močne nevihte, z otoka Cres poročajo tudi o toči.