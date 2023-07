Žensko med tekom ob plaži pogrizli dingi

Žensko, ki je nič hudega sluteč tekla po plaži na otoku K'gari, je napadlo krdelo dingov na otoku Queensland. Najprej so tekli za njo, nato pa je pobegnila v morje, a so ji sledili tudi tja. Trenutno je ženska na zdravljenju v bolnišnici zaradi mnogih ugrizov po telesu.

Napadi dingov na ljudi so sicer redki v Avstraliji, a so posledice lahko hude, ko pride do njih. To se je na težek način naučila tudi ženska, ki so jo na plaži napadli štirje dingi in jo pogrizli po telesu. Ti naj bi ženski sledili, medtem ko je tekla, nato pa je pobegnila v ocean, da bi jim ušla. Vendar zaman, saj sta dva stekla za njo in jo začela gristi. Ženski je na pomoč priskočil mimoidoči in jo potegnil iz vode.

Kot je sporočila reševalna služba Queenslanda, so jo z ranami na okončinah in trupu prepeljali v bolnišnico Hervey Bay v stabilnem stanju, utrpela je "več ugrizov". "Pri poškodbah ji nudimo prvo pomoč," je povedal tiskovni predstavnik bolnišnice. "Vse podrobnosti incidenta še niso znane, služba za parke in divje živali Queenslanda pa bo izvedla preiskavo." "Prebivalcem in obiskovalcem otoka svetujemo, naj bodo vedno varni pred dingom," je dodal. Annastacia Palaszczuk, predsednica vlade Queenslanda, je dejala, da je bila pretresena ob novici o napadu, saj naj bi bila žrtev stara okoli 20 let. "Vsi vedo, da so na tem otoku dingi in da so to divje živali," je dejala Palaszczukova. "Zelo me skrbi, da je bila ta mlada oseba dejansko pregnana v vodo."

