Žensko napadel aligator, zdaj se bori za njegov obstoj

Svojo lastnico je aligator ugriznil v roko. Iz primeža ostrih zob je žensko osvobodil obiskovalec, ki je splezal na aligatorja in ji rešil življenje. Poškodovano roko pa so rešili z operacijo. Na milijone ljudi si je na spletu ogledalo posnetek, ki prikazuje, kako žival neusmiljeno vleče žensko in jo premetava kot lutko. Otroci, ki so nesrečo opazovali, so jokali in klicali mame. Kljub temu, da bi jo aligator lahko ubil, Lindsay Bull pravi, da je imel le "slab dan" in da je "član njene družine".