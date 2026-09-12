Žensko pokopali v krsti iz gob

Žensko so pokopali prijatelji in družina na pokopališču Springwood v Blue Mountains, stara je bila okoli 70 let, poroča Guardian. Krsto v obliki gobe, ki jo je ustvarilo nizozemsko podjetje Loop Biotech, so vzgojili iz micelija – koreninskega omrežja gliv – in konopljinih vlaken.

Krsto vzgajajo v kalupu v klimatiziranem prostoru, kjer za popoln razvoj potrebuje le približno en teden. Ko jo pokopljejo, potrebuje približno 45 dni, da postane del prsti. Postopek je podoben kompostiranju, saj se telo in krsta počasi biološko razgradita ter spremenita v zemljo, bogato s hranili, v veliko krajšem času kot tradicionalna lesena krsta, ki se lahko razgradi v do 50 letih.

Izbira gobje krste je tudi v skladu z vrednotami pokojne, da bi "drugim povrnila". "Vedno je bila pripravljena pomagati drugim. Zdi se mi, da je zelo v njenem duhu, da lahko tudi po smrti še vedno nekaj naredi za druge in hkrati nekaj vrne naravi," je povedal mož pokojne.

Čeprav je primer prvi v Avstraliji, je ustanovitelj podjetja Loop Biotech Bob Hendrikx za Guardian povedal, da so v Evropi in ZDA doslej uporabili že na tisoče krst. Upa, da bi gobje krste – vsaka tehta približno 30 kilogramov – lahko izboljšale trajnostnost pogrebne industrije v Avstraliji, saj bi skrajšale čas razgradnje. "Gre za to, da nekaj vrnemo naravi: imamo gobo, ki zraste in se nato razgradi v naravi, vendar je njena dejanska korist v tem, da obogati prst," je povedal. "Telo se mora preprosto vrniti naravi in ji prepustiti, da naredi to, kar najbolje počne že od nekdaj. Če kenguru pogine v gozdu, bo preprosto postal del kroga življenja," je komentiral.