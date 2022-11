'Žep' v Srbiji, taksisti z lestvami, streli iz gozda in masten dobiček

Madžarska na zunanji meji EU s Srbijo bije težke boje s tihotapci ljudi, pri tem ji pomaga tudi 70 policistov iz Avstrije.

Zaradi novega navala beguncev na balkanski poti so v relativno kratkem obdobju izvedli na tisoče "akcij" na okoli 300 kilometrih ograjenega ozemlja med Madžarsko in Srbijo. Cilj je odganjanje skupin tihotapcev, med katerimi so nekateri tudi do zob oboroženi, aretacije migrantov in njihovo vračanje.

Okrajna inšpektorica Vanessa G. iz Salzburga deluje na tej meji kot pomoč iz tujine. "Delo je razburljivo in šokantno," pravi. "Vsekakor želimo podpreti naše madžarske kolege," je dodala.

Zanemarljiva pa seveda ni niti korist za Avstrijo, pravi direktor zvezne policije Michael Takacs: "Vsak trgovec z ljudmi, ki je ustavljen tukaj, potem ni grožnja za Avstrijo. Zato se je naša delovna sila tukaj zdaj povečala na 70 sodelavcev."

Na meji so letos ujeli že 1600 tihotapcev.

V Avstriji so sicer kritični do zatiskanja oči držav članic EU pred novim migrantskim valom. Izpostavljajo, da poleg Avstrijcev pri varovanju zunanje meje povezave sodelujejo le še Čehi, medtem ko drugi "spet raje opazujejo". Tudi zato je Avstrija podaljšala mejni nadzor, med drugim na meji s Slovenijo, do česar so bili pri nas sicer kritični, a pri severnih sosedih opozarjajo, da je na balkanski migrantski poti vse prej kot mirno.