Zgodaj zjutraj budila in svarila speče v kampu, 'val' zemlje nato pokopal njo

Zemeljski plaz je sprožilo obilno deževje na vzhodu severnega dela Nove Zelandije, zaradi katerega je po poročanju Sky Newsa več tisoč domov ostalo tudi brez električne energije. Velika količina namočene zemljine je tako zgrmela proti vznožju hriba, kjer je bil postavljen kamp, poln ljudi.

Reševalne službe so bile k vznožju Mount Maunganuia, v počitniški park Beachside, napotene okoli 9.30 po lokalnem času. Tam jih je pričakalo razdejanje, pretreseni prebivalci so pripovedovali o krikih groze.

Policijski nadzornik Tim Anderson je dejal, da je število pogrešanih enomestno, vendar ni navedel dodatnih podrobnosti o tem, koliko ljudi iščejo. Lokalni mediji sicer poročajo, da so med pogrešanimi tudi otroci, kar naj bi sporočil minister za izredne razmere Mark Mitchell.

V plazu sta potrjeno umrli najmanj dve osebi.