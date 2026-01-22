Zgodaj zjutraj budila in svarila speče v kampu, 'val' zemlje nato pokopal njo

Zemeljski plaz je sprožilo obilno deževje na vzhodu severnega dela Nove Zelandije, zaradi katerega je po poročanju Sky Newsa več tisoč domov ostalo tudi brez električne energije. Velika količina namočene zemljine je tako zgrmela proti vznožju hriba, kjer je bil postavljen kamp, poln ljudi.
Reševalne službe so bile k vznožju Mount Maunganuia, v počitniški park Beachside, napotene okoli 9.30 po lokalnem času. Tam jih je pričakalo razdejanje, pretreseni prebivalci so pripovedovali o krikih groze.
Policijski nadzornik Tim Anderson je dejal, da je število pogrešanih enomestno, vendar ni navedel dodatnih podrobnosti o tem, koliko ljudi iščejo. Lokalni mediji sicer poročajo, da so med pogrešanimi tudi otroci, kar naj bi sporočil minister za izredne razmere Mark Mitchell.
V plazu sta potrjeno umrli najmanj dve osebi.
Tri ure po zemeljskem plazu je poveljnik gasilske in nujne službe Nove Zelandije William Pike dejal, da so se do pokopanih pod zemljo že pred njimi skušali prebiti očividci, ki so slišali glasove. "Podobno je o znakih življenja poročala tudi naša prva gasilska ekipa, ki je prispela na kraj tragedije," je dejal.
A kmalu po njihovem prihodu so se morali zaradi nevarnosti novega plazu umakniti na varno. Dejal je, da od takrat niso zaznali nobenih znakov življenja.
Plaz je pokopal tudi žensko, ki je, tik preden jo je zajel val zemlje, druge opozorila na nevarnost. Ob 5. uri zjutraj je namreč zbudila ljudi in jih skušala čim prej rešiti z nevarnega območja. Preživeli jo zdaj označujejo za junakinjo.
Premier Christopher Luxon je prebivalce prizadetih območij pozval, naj upoštevajo varnostne nasvete lokalnih oblasti. "Ekstremno vreme še naprej povzroča nevarne razmere na severu," je dejal na družbenih omrežjih ter ob tem zagotovil, da vlada trenutno počne vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala prizadetim.
