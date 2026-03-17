Zgodba upornika, ki se je spremenil in spisal zgodbo o uspehu

Bil sem pravi tepec, brez dlake na jeziku pripoveduje zdaj priznani kuharski mojster z Michelinovo zvezdico. A preden je uspel v kulinaričnih krogih, je moral korenito spremeniti sebe. Bil sem mlad upornik, preziral sem avtoriteto in sledenje navodilom, pravi Pierre Beckerling, ki nikoli ni končal šole, je pa vedno imel strast do kuhanja. A kaj hitro se je naučil, da bližnjic ni. Tudi v kuhinji. Kdo ga je spodbudil, da ubere pravo pot, ki ga je pripeljala do Michelinove zvezdice v restavraciji v nemškem Dortmundu?