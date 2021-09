Zgodbe afganistanskih sodnic: nekoč lovile morilce, zdaj postale njihov plen

Bile so najbolj goreče zagovornice pravic žensk v Afganistanu. Bile so trdne zagovornice zakona in nenehno iskale pravico za najbolj marginalizirane v svoji državi. A zdaj, ko so oblast prevzeli talibani, se več kot 220 afganistanskih sodnic skriva zaradi strahu pred maščevanjem tistih, ki so jih nekoč obsodile. Te so namreč talibani izpustili iz zaporov. Šest nekdanjih sodnic se je z novinarji BBC-ja pogovarjalo na tajnih lokacijah po Afganistanu. Zaradi njihove varnosti so spremenili njihova imena.

Masuma je v svoji sodniški karieri na stotine moških obsodila zaradi nasilja nad ženskami – posilstev, umorov, mučenja. Toda le nekaj dni po tem, ko so talibani prevzeli nadzor nad njenim mestom in ko je bilo na tisoče obsojenih kriminalcev izpuščenih iz zapora, so se začele smrtne grožnje. Na mobilni telefon je dobivala grozljiva besedilna in glasovna sporočila.

icon-expand Pred talibani se skriva okoli 220 sodnic. FOTO: AP

"Bila je polnoč, ko smo slišali, da so talibani iz zapora izpustili vse zapornike," se je spominjala Masuma. "Takoj smo pobegnili. Zapustili smo svoj dom in pustili vse za seboj." V zadnjih 20 letih je sodniško funkcijo v Afganistanu opravljalo 270 žensk. Nekatere so zaradi svoje odločne drže in sodelovanja v vidnejših primerih postale tudi znane v javnosti. "Ko sem z avtomobilom bežala iz mesta, sem nosila burko, da me ne bi kdo prepoznal. Na srečo smo šli mimo vseh talibanskih kontrolnih točk." Kmalu po odhodu so ji sosedje poslali sporočilo, da je v njeno staro hišo prispelo več pripadnikov talibanov. Masuma pravi, da je takoj, ko so sosedje opisali moške, ki so prišli k njej, vedela, kdo jo išče. "Našel te bom in se maščeval, mi je zagrozil." Pred nekaj meseci, preden so talibani prevzeli oblast v Afganistanu, je bila Masuma sodnica v primeru sojenja članu talibanske skupine, obsojenemu zaradi brutalnega umora svoje žene. Po tem, ko ga je spoznala za krivega, ga je Masuma obsodila na 20 let zapora. "Še vedno vidim sliko te mlade ženske. To je bil brutalen zločin," je dejala Masuma. "Ko se je sojenje končalo, se mi je kriminalec približal in rekel: 'Ko bom prišel iz zapora, vam bom storil to, kar sem storil svoji ženi.' Takrat ga nisem jemala resno. Ko pa so talibani prevzeli oblast, me je večkrat poklical in rekel, da je pridobil vse moje podatke. Našel te bom in se maščeval, mi je zagrozil."

Najmanj 220 nekdanjih sodnic se trenutno skriva po Afganistanu, je razkrila preiskava BBC. Pričevanja šestih nekdanjih sodnic iz različnih pokrajin, s katerimi so se v zadnjih petih tednih pogovarjali novinarji, so skoraj enaka. Vse so od pripadnikov talibanov, ki so jih obsodile na zaporno kazen, prejele smrtne grožnje. Štiri so izpostavile talibane, ki so bili obsojeni zaradi umora svojih žena. Vse sodnice, s katerimi so se pogovarjali BBC-jevi novinarji, so zaradi smrtnih groženj doslej vsaj enkrat spremenile svojo telefonsko številko.

icon-expand Zapustile so svoje domove. Sedaj se skrivajo po različnih lokacijah v Afganistanu. FOTO: AP

Trenutno se vse skrivajo in vsakih nekaj dni zamenjajo svojo lokacijo. Pravijo tudi, da so talibani v zadnjih tednih prišli v njihove nekdanje domove, saj so jim prijatelji in sosedje povedali, da so jih spraševali, kje so sodnice. Tiskovni predstavnik talibanov Bilal Karimi se je odzval na obtožbe. "Sodnice bi morale živeti tako kot katera koli druga družina, brez strahu. Nihče jim ne sme groziti. Naše posebne vojaške enote so dolžne preučiti takšne pritožbe in ukrepati, če pride do poškodbe," je povedal za BBC. Ponovil je tudi obljubo talibanov o "splošni amnestiji" za vse nekdanje vladne uradnike po vsem Afganistanu: "Naša splošna amnestija je iskrena. Če pa želi kdo zapustiti državo, mu to prepovedujemo storiti in zahtevamo, da ostane v svoji državi," je dodal. Med množičnim izpuščanjem zapornikov so bili izpuščeni tudi številni talibanski kriminalci.

"Preprodajalce drog in pripadnike mafije nameravamo uničiti. Zoper njih bomo resno ukrepali," je še dejal tiskovni predstavnik talibanov Karimi. Kot visoko izobražene ženske so te sodnice oskrbovale svoje družine. Zdaj pa so brez plače, njihovi bančni računi so zamrznjeni, zato so odvisne od denarja, ki jim ga dajo svojci. Sodnica Sanaa je več kot tri desetletja obravnavala primere nasilja nad ženskami in otroki. Pravi, da je v večini svojih primerov obsojala pripadnike talibanov, pa tudi ISIS. "Prejela sem več kot 20 grozečih telefonskih klicev nekdanjih zapornikov, ki so bili izpuščeni."

icon-expand Talibani vdirajo v njihove nekdanje domove in iščejo sodnice. FOTO: AP

Trenutno se pred talibani skriva skupaj z ducatom družinskih članov. Njen bratranec se je v nekem trenutku vrnil v njihov družinski dom. Ko je pakiral oblačila, so talibani vdrli v hišo. "Odprl sem vrata. Vprašali so me, ali je to hiša sodnice," je pripovedoval. "Ko sem rekel, da ne vem, kje je, so me vrgli na stopnice. Eden od njih me je udaril s pištolo in me začel pretepati." Po odhodu oboroženih mož je Sanain bratranec odšel v bolnišnico. "Drugemu sorodniku sem dejala, da moramo nujno menjati svojo lokacijo. Zdaj nimamo drugega izhoda. Ne moremo pobegniti v nobeno drugo državo, niti v Pakistan," pa je nadaljevala Sanaa. Ženskam so zagotavljale podporo Afganistan že desetletja velja za eno najslabših držav na svetu, kar zadeva položaj žensk. Po podatkih organizacije Human Rights Watch je 87 odstotkov žensk v svojem življenju že doživelo zlorabo. Ta skupina sodnic si je v svoji karieri nenehno prizadevala za spoštovanje zakona, nudila podporo ženskam in se zavzemala za to, da bi nasilje nad ženskami in dekleti postalo kaznivo dejanje. "Želela sem služiti svoji državi, zato sem postala sodnica," pa je dejala Asma. "Večinoma sem obravnavala primere žensk, ki so želele ločitev oziroma iti proč od talibanov. Zato smo bili stalno deležni groženj. Talibani so nekoč celo izstrelili rakete na sodišče. Izgubili smo tudi eno izmed naših najboljših prijateljic in sodnic. Izginila je na poti domov iz službe. Njeno truplo so našli šele kasneje," je povedala. Za njen umor ni nikoli nihče odgovarjal. Takrat so lokalni talibanski voditelji zanikali vsakršno vpletenost.

icon-expand Sodnice so se ves čas zavzemale za pravice žensk in deklet. FOTO: AP

Kakšno bo stališče novega afganistanskega vodstva do pravic žensk, bomo še videli. Toda trenutno ne kaže dobro. Novo afganistansko vlado sestavljalo sami moški, ministrstvo za izobraževanje pa je učiteljem in študentom odredilo, naj se vrnejo na delo oz. v šolske klopi, kar pa ne velja za zaposlene ženske in študentke.

Tiskovni predstavnik talibanov Karimi je za BBC dejal, da še ne more komentirati, ali bodo sodniška mesta v prihodnosti zasedale tudi ženske. "O delovnih razmerah in priložnostih za ženske še vedno razpravljamo," pravi. "Bojimo se, da bo pomoč prispela prepozno" Doslej je bilo iz države evakuiranih več kot 100.000 ljudi. Vseh šest sodnic, s katerimi so sodelovali novinarji BBC, pravi, da trenutno iščejo izhod, vendar nimajo sredstev, nekateri njihovi družinski člani pa niti potnih listov.

icon-expand Državo je zapustilo že več kot 100.000 ljudi. FOTO: AP