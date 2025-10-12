Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zgodbe iz Gaze, ki pričajo o nepredstavljivem trpljenju

Gaza, 12. 10. 2025 16.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
K.H.
Komentarji
0

Sedmega oktobra 2023 – po napadu Hamasa na glasbenem festivalu na jugu Izraela – se je začelo eno najbolj krvavih poglavij v sodobni zgodovini Gaze. Dve leti pozneje številke še vedno rastejo. Za številkami žrtev in ranjencev, ki so preplavile poročila, pa so obrazi. Obrazi otrok, ki so izgubili celotne družine, medicinskih delavcev, ki so reševali življenja do zadnjega diha, in staršev, ki so pod ruševinami iskali svoje najbližje. Gaza se je v enem dnevu spremenila v kraj nepredstavljivega trpljenja. Zbrali smo nekaj najbolj izstopajočih zgodb.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani in tudi v nekaterih drugih slovenskih mestih je ta vikend potekalo branje imen z uradnega seznama palestinskih otrok, ki so bili ubiti v Gazi. Prebiranje imen je zaradi velikega števila žrtev – po uradnih podatkih je bilo v zadnjih dveh letih ubitih več kot 20.000 otrok – trajalo več kot 30 ur. 

Uboj deklice Hind

Petletna deklica Hind Radžab je postala simbol tragedije in krutosti obleganja Gaze. Njena družina je 29. januarja 2024 bežala iz mesta Gaza, ko so izraelske sile pričele obstreljevati njihovo vozilo. Pri tem so takoj umrli njen stric, teta in njuni trije otroci. Strelski napad sta sprva preživeli le Hind in njena sestrična, ki sta poklicali palestinski Rdeči polmesec in prosili za pomoč, pri čemer sta opozorili, da se jima približuje izraelski tank. 

Med telefonskim pogovorom z reševalci so izraelske sile znova streljale proti vozilu in ubile tudi sestrično. Petletnica je tako ure ostala sama v vozilu ter ves čas med telefonskim pogovorom s centralo prosila za pomoč, medtem ko so se reševalci skušali prebiti do nje. Tako Hind kot reševalce so dva tedna pozneje, po izraelskem umiku z območja, našli mrtve. Primer so preiskovali mediji in neodvisne organizacije, objavljeni so bili tudi posnetki telefonskega pogovora z malo Hind tik pred njeno smrtjo. Po njeni zgodbi je nastalo več filmov, enega so producirali Brad Pitt, Joaquin Phoenix in Rooney Mara, na Beneškem festivalu pa je doživel več kot 23 minut dolge stoječe ovacije. Deklici v čast pa je ameriški raper Macklemore napisal pesem Hind's Hall. 

Preberi še Ko so bili vsi mrtvi, je telefon vzela petletna Hind Rajab

Sara dan pred smrtjo posnela recitacijo pesmi 'Če moram umreti'

2. avgusta 2025 je v zgodnjih jutranjih urah izraelska vojska v Gazi ubila 10-letno Saro Hamed Elkarnavi. Izraelska raketa je ubila tudi njena starša, petletno sestro in triletnega brata. Dan pred svojo smrtjo pa je Sara, ki je bila članica pevskega zbora Ahaziž – kar v prevodu pomeni Zbirka pesmi oziroma ljudskih melodij – z otroki posnela recitacijo pesmi "If I must die" (v prevodu: "Če moram umreti"). 

Sara Hamed Elkarnavi
Sara Hamed Elkarnavi FOTO: Facebook

S pevskim zborom je vadila za nastop, ki bi se moral odviti v okviru programa Float 2 Gaza na festivalu Plavajoči grad, ki je potekal na gradu Snežnik. V Ljubljani je zato protestno nastopil Orkester za Saro, ki je pozval k preboju blokade v Gazi.

Preberi še 10-letnica posnela pesem 'Če moram umreti', naslednji dan ubita v izraelskem napadu

ROBPDČ: ranjen otrok brez preživelih družinskih članov

Med reševalci in zdravstvenimi delavci v Gazi se je pojavila tudi nova kratica ROBPDČ oziroma WCNSF, ki pomeni "ranjen otrok brez preživelih družinskih članov" (angleško: wounded child, no surviving family). Ena takšnih je tudi dveletna Sivar Abdel Hadi, ki je edina preživela izraelski zračni napad na njihov dom v osrednji Gazi. V napadu julija 2024 so bili ubiti njeni starši, njeni dve sestri, brat in stric po materini strani. V času napada so bili vsi družinski člani zbrani ob kosilu. Sivar je utrpela hude poškodbe (opekline, poškodbe zaradi šrapnelov), a so jo uspeli rešiti. 

Ko je 18. marca 2024 izraelsko letalo bombardiralo večstanovanjsko stavbo v Gazi, je napad edini v družini preživel osemletni Abdel El Salam. V napadu je izgubil oba starša in dve sestrici, ter sestrično in dva bratranca. Ubiti otroci so bili stari od štiri do 10 let. Osemletnik pa je bil v napadu ranjen, a je pod ruševinami čudežno preživel. 

Preberi še V izraelskih napadih na Gazo doslej ubitih za okoli 200 razredov otrok

Konec aprila 2024 je izraelska bomba v Rafi zadela hišo, v kateri so bili oče, noseča mati in njuna hčerka. Reševalci na terenu so uspeli še pravočasno rešiti dojenčka iz trebuha noseče matere, ki je v napadu umrla. Dojenček je tako edini preživeli član svoje družine. 

Tudi 14-letna Nur je avgusta letos po zračnem napadu, ki je zadel njen dom, edina preživela iz svoje družine. V napadu je med spanjem izgubila starše ter 13-letno in 9-letno sestro, sama pa je utrpela poškodbe, med drugim je imela zlomljeni obe roki. 

Triletni Amr El Hams je preživel napad na severu Gaze aprila letos. V napadu je izgubil mamo, ki je bila v devetem mesecu nosečnosti, dva sorojenca in dedka. Malčka, ki je bil hudo podhranjen, so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je imel v možganih zarite šrapnele. Od napada ne more hoditi ali govoriti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po štirih mesecih od napada so malčka skupaj z njegovo teto evakuirali iz Gaze in ga odpeljali na zdravljenje v Italijo.

Zdravnica izgubila moža in skoraj vse otroke

Poročali smo tudi o grozljivi usodi palestinske zdravnice Ale el Nadžar, ki je v izraelskem napadu na njen dom maja letos izgubila devet od svojih 10 otrok. Najmlajša je imela komaj sedem mesecev, najstarejši pa je dopolnil 12 let. Njen mož je napad preživel, a ja pozneje zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel, umrl v bolnišnici. Z edinim preživelim sinom, 11-letnim Adamom, sta zato sprejela ponudbo za zdravljenje v Italiji.

Preberi še Po devetih otrocih izgubila še moža, z edinim preživelim sinom v Italijo

Reševalce ubili in jih skupaj z vozili zakopali

Marca 2025 so izraelske sile v okolici Rafe ubili 15 palestinskih reševalcev, ki so bili na poti na reševalno misijo. Izraelske oblasti so sprva to zanikale, a so nato preiskovalci Združenih narodov v pesku na jugu Gaze odkrili množično grobišče, v katerem so našli 15 trupel, v bližini pa tudi uničena vozila, na katerih so bile oznake Rdečega polmeseca. 

Množično grobišče v Rafi
Množično grobišče v Rafi FOTO: APTN Video

Na telefonu enega od ubitih reševalcev so našli tudi posnetek, ki je nastal med napadom na njihov konvoj in je razkril neskladja z uradnimi razlagami izraelskih oblasti. 

Preberi še Trupla palestinskih reševalcev z zvezanimi rokami in nogami ter strelnimi ranami

Novinarju ubili več članov družine

Tarče izraelskih napadov so pogosto tudi novinarji. V Gazi je po dostopnih podatkih bilo do 11. avgusta letos ubitih 274 novinarjev oziroma medijskih delavcev. V začetku lanskega leta je bil ubit poročevalec katarske Al Jazeere, ki je sicer tudi sin znanega palestinskega novinarja Uaela al Dahduha

Uael Al Dahduh je bil tudi sam žrtev izraelskega napada
Uael Al Dahduh je bil tudi sam žrtev izraelskega napada FOTO: Profimedia

Ta je pred tem v enem od napadov izgubil že ženo, dva otroka, vnuka ter še več drugih sorodnikov. Po napadu, v katerem je bil tudi sam ranjen, so ga evakuirali v Katar. 

Preberi še Novinarju najprej ubili ženo, dva otroka in vnuka, zdaj pa še enega sina

V Gazi praktično ni družine, ki ne bi v zadnjih dveh letih doživela izgube bližnjih. Posamezne tragične zgodbe so prišle tudi v svetovne medije, a veliko je tudi takšnih, kjer so bile v izraelskem bombardiranju izkoreninjene celotne družine, pokopane pod ruševinami stavb.

gaza izrael napad vojna
Naslednji članek

Kdo so talci Hamasa, za katere Izrael verjame, da so še živi?

SORODNI ČLANKI

Kdo so talci Hamasa, za katere Izrael verjame, da so še živi?

V Gazo prihajajo zdravila, hrana, šotori ... Bo Hamas talce izpustil še nocoj?

Vse, kar jim je ostalo, lahko spravijo na en voz

Odzivi na mirovni dogovor za Gazo: 'Treba je zagotoviti trajno premirje'

Predstavnica Izraela: Premirje v Gazi bo začelo veljati v 24 urah po potrditvi vlade

Ko so bili vsi mrtvi, je telefon vzela petletna Hind Rajab

Dokumentarni film o ubiti šestletni palestinski deklici prejel 23-minutne ovacije

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286