Tujina

Brat jo je potegnil iz vrste čakajočih in jima rešil življenje

Kaprun, 11. 11. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
T.H.
Komentarji
9

Ameriški major Drew Stathis je s hčerko za pet minut zamudil avtobus, ki je peljal do spodnje postaje zobate vzpenjače v Kaprunu. Poznejša olimpijska prvakinja Julia Dujmovits, takrat pa 13-letna deklica, je zaradi gneče skupaj z bratom ubrala drugo pot na ledenik, na vrhu gore pa sta zagledala črn dim, ki se je valil iz predora, po katerem bi se morali s smučarskim vlakcem pripeljati njuni prijatelji. A ven ni prišel nihče.

Bil je 11. november, pisalo se je leto 2000, zimska sezona se je v Avstriji komaj dobro začenjala, gora Kitzsteinhorn v regiji Zell am See – Kaprun v zvezni deželi Salzburg pa je že vneto vabila ljubitelje belih strmin. Turnir v deskanju na snegu je na ledenik nad Kaprunom pritegnil tudi številne mlade.

Preberi še 25 let od tragedije na Kaprunu, za katero še vedno ni odgovarjal nihče

Še pred deveto so se nagnetli v vrsto pred vzpenjačo Kitzsteingams, zobato železnico, ki je vlakovno kompozicijo vozila iz doline navrkeber skozi predor v gori do ledenika na nadmorski višini 2400 metrov. Vožnja do vrha bi morala trajati devet minut. Ob 9.02 je kompozicija speljala s spodnje postaje.

Vlakovna kompozicija na Kaprun, ki je doživela tragično usodo
Vlakovna kompozicija na Kaprun, ki je doživela tragično usodo FOTO: Profimedia

Po dveh minutah vožnje oa je vlak, ki je bil že globoko v predoru, nenadoma zavrl. Iz zadnjega dela vlaka se je začel počasi začel dvigovati dim. Sprva ga je bilo malo, nato vedno več, plameni so se hitro širili. 

O življenju in smrti je odločala smer pobega. Kdor je tekel navzgor, proč od dima, ni imel nobene možnosti. Zrak, ki je nenehno dotekal skozi spodnji vhod v predor, je plamene še bolj razpihoval. Betonska cev se je spremenila v velikanski dimnik. Rešili so se le tisti, ki so stekli navzdol po predoru. 

Oblak črnega dima na zgornji postaji vzpenjače.
Oblak črnega dima na zgornji postaji vzpenjače. FOTO: AP

'Moramo navzdol!"

Preživeli so v prvih pričevanjih omenjali dve imeni, za dva moža so pripovedovali, da sta jim rešila življenje. Prostovoljni gasilec Thorsten Gräber in bavarski gradbenik Erwin Schneider sta prva dejala, da je treba razbiti okno in steči proti dimu, ne proč od njega. 

Gora Kitzsteinhorn je številne družine zavila v črno
Gora Kitzsteinhorn je številne družine zavila v črno FOTO: AP

39-letni avstrijski potnik Gerhard Hanetseder je kmalu po nesreči za Independent opisal paniko, ki je zajela potnike v zadnjem vagonu, ko se je majhen požar spemenil v velikega. Niso imeli dostopa do gasilnih aparatov, niso mogli priti v stik z voznikom v sprednjem delu. Dihanje je postajalo oteženo. Nekaterim je s pomočjo smučarske opreme uspelo razbiti steklo vlaka in splezati vem, vendar so nagonsko začeli teči po predoru navzgor, proč od plamenov, ki so požirali prazno vozniško kabino na spodnjem koncu vlaka.

To, kar je ostalo od vlaka v predoru
To, kar je ostalo od vlaka v predoru FOTO: Profimedia

Erwin Schneider, gradbenik z Bavarske, pa je imel drugačne načrte. "Moramo dol," je zavpil v vsesplošni zmedi. "Zaupajte mi." Tisti, ki so to storili, so preživeli. Pomagali pa so tudi njemu, ko je na tračnicah omedlel zaradi vdihavanja stupenega dima in bil tudi v kritičnem stanju. "Doma imam kamin," je kasneje dejal po poročanju Independenta. "Ko odpreš loputo, se plameni samodejno dvignejo navzgor. Vedel sem, da če želimo preživeti, ne smemo gor."

Luknja v gori, iz katere se mnogi niso vrnili
Luknja v gori, iz katere se mnogi niso vrnili FOTO: AP

Kam teči, je vedel tudi Thorsten Gräber, nemški prostovoljni gasilec z 20 leti izkušenj. Bil je tudi tisti, ki je razbil okno in potnikom pomagal iz goreče krste ter jih usmeril navzdol. Pot v življenje je trajala 10 minut. 

Reševalci so tako prihiteli, a pomagali so lahko le nekaterim
Reševalci so tako prihiteli, a pomagali so lahko le nekaterim FOTO: Profimedia

Rešilo se je le 12 ljudi, vsi, ki so se vzpenjali navzgor, so umrli zaradi zadušitve in opeklin. Tragedija je vzela 155 življenj. Med smrtnimi žrtvami je bilo 92 Avstrijcev, 37 Nemcev, deset Japoncev, osem Američanov, štirje Slovenci, dva Nizozemca, Britanec in Čeh. Četrtina žrtev je bila otrok in najstnikov, najmlajši je bil star pet let.

V nesreči v Kaprunu je umrla 19-letna smučarka Sandra Schmitt
V nesreči v Kaprunu je umrla 19-letna smučarka Sandra Schmitt FOTO: Profimedia

Skupaj s svojim češkim trenerjem je um tudi nemška smučarska zvedznica prostega sloga, takrat komaj 19-letna Sandra Schmitt. 

Tragedija je v idiličnem alpskem mestu pustila globoke rane
Tragedija je v idiličnem alpskem mestu pustila globoke rane FOTO: AP

S hčerko zamudila avtobus do spodnje postaje

Travme tistega dne pa s seboj nosijo tudi tisti, ki so se nesreči za las izognili. Ameriški major Drew Stathis je bil z družino nameščen v vojaški bazi v Würzburgu v Nemčiji, bil je tudi predsednik tamkajšnjega vojaškega smučarskega kluba. Tisti konec tedna so se odpravili v sosednjo Avstrijo, kjer je ledenik nad Kaprunom že vabil.

Ameriški major Drew Stathis
Ameriški major Drew Stathis FOTO: AP

S seboj je imel osemletno hčerko. "Za pet minut sem zamudil avtobus do spodnje postaje vzpenjače, na katerega sva hitela," je šokirano povedal po nesreči . Te sreče pa nista imela druga člana kluba: 25-letni Erich Kern in 23-letna Carrie Baker, ki se je le teden dni pred tragedijo zaročila. 

Imeli so iste sanje: njihove so se končale v oblaku dima, njene na olimpijskem odru

"S prijatelji smo imeli iste sanje," se je v pogovoru za Icetrail usodnega dne, ki je zaznamoval njeno življenje in kariero, začela spominjati tekmovalka, ki ji je uspelo osvojiti sveti gral - olimpijsko zlato. "Želeli smo postati profesionalni deskarji na snegu. Vedno smo bili prvi na žičnicah, ki so nas vozile na ledenike, da bi bili iz dneva v dan boljši," se je Julia Dujmovits zazrla v preteklost.

Avstrijska deskarka na snegu Julia Dujmovits leta 2007
Avstrijska deskarka na snegu Julia Dujmovits leta 2007 FOTO: AP

11. novembra 2000 ni bilo nič drugače. Mlada avstrijska športnica je bila takrat stara 13 let. "Ker je bil tisti dan dogodek v deskanju na snegu in je bila pred vzpenjačo dolga vrsta, je brat Georg nenadoma predlagal, da se namesto tega peljeva z gondolo," se spominja, kako sta stopila iz vrste za vlakec, v kateri sta že čakala.

Odločitev za daljšo pot  jima je na koncu rešila življenje."Takoj ko sva prispela na goro, sva videla, kako se iz predora, skozi katerega vozi zobata žičnica, vali oblak črnega dima," podoživi grozo ob spoznanju, da se je zgodilo nekaj hudega. 

Oblak črnega dima je skozi predor prinesel smrt
Oblak črnega dima je skozi predor prinesel smrt FOTO: AP

Skupaj z njenimi najboljšimi prijatelji - umrli so vsi člani njene mladinske ekipe - je tistega dne zaradi požara v vagonu zobate žičnice, ki ga je povzročil grelec, umrlo kar 155 ljudi, . "V tistem trenutku nisem izgubila le prijateljev, ampak tudi vero in zaupanje v svet. Dolgo je trajalo, preden sem si opomogla, se lahko zabavala, uživala v življenju in se spet postavila na svojo desko. Takrat sem čutila, da mi je deskanje na snegu vzelo toliko, da tega nisem hotela nikoli več početi," pripoveduje.

Nekaj mesecev pozneje se je vendarle odločila, da se vrne v Kaprun. To je bila odločitev, ki jo je vrnila v življenje: "Navsezadnje nas je vse povezalo prav deskanje na snegu in to je bila nazadnje tudi edina stvar, ki mi je omogočila, da sem znova okrepila svoje telo in duha".

 14 let pozneje je uporno nadoknadila zaostanek za vodilno in zmagoslavno skočila na največji športni oder za zmagovalce - okoli vratu si je obesila zlato medaljo in postala olimpijska prvakinja v paralelnem slalomu.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
11. 11. 2025 14.54
Od Avstricev bi si mislil, da so skrben, marljiv in odgovoren narod, saj se tako poašajo! Sedaj pa vidim, da je ta narod podlejši od vseh Balkancev bivpe Juge! Hvala bogu, da so jih Nemci namočili in zvlekli s seboj pred in med 2.svetovno vojno.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
11. 11. 2025 14.42
+0
to je banda lažniva avstrijska,če nam takole ubijejo sorodnike,to mi kompanjerosi rešimo po domače,vodilnim ter lastnikom naredimo enako problem rešen ane
ODGOVORI
1 1
Pamir
11. 11. 2025 14.42
-3
Avstrijska posla, država tretjega sveta.
ODGOVORI
0 3
Čmrlek
11. 11. 2025 14.02
+8
Ta dan bi se tudi mi z ekipo smučarskega kluba morali odpraviti na trening v Kaprun. Trener si je na poti premislil (razloga se ne spomnim) in odpeljali smo se na Mölltal. Starši nikogar od nas niso priklicali na telefon in vladala je nora panika. Prav tako so na vlaku, ki pelje na Mölltal, naslednji dan razbijali okna, ko smo se ustavili v tunelu. Grozna tragedija in žalostno je, da po vseh teh letih še vedno ni nihče odgovarjal.
ODGOVORI
8 0
abcde1234
11. 11. 2025 13.46
+6
Glavno, da se tukaj piše na naslovnici o nesrečah, umorih, bajnih bogataših, sarajevskih morilskih snajperih itd... Vse z namenom, delati folk še bolj neumen in depresiven. Agenda 2030.
ODGOVORI
11 5
Colgate
11. 11. 2025 13.55
-1
@abcde Agenda 2030 bi bilo, da pridobiš še kakšno stopnjo formalne izobrazbe, da ne boš verjel vsem zgodbicam...če bo pomagalo
ODGOVORI
2 3
Oliguma
11. 11. 2025 13.58
+5
Se strinjam..in kako so ljudi streljali na jugu za zabavo..za bruhat ste.
ODGOVORI
5 0
Minifa
11. 11. 2025 13.44
+10
Kdaj bo OBLETNICA umrlih na GOLTEH. Kjer je šlo za nestrokovnost, malomarnost in neprimernost kadra..??
ODGOVORI
10 0
Prelepa Soča
11. 11. 2025 14.46
Minifa, 1979 je bila nesreča na Golteh, 0 mrtvih.
ODGOVORI
0 0
