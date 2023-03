'Zgodovina bo sodila Donaldu Trumpu'

Nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence je ta konec tedna na letni novinarsko-politični prireditvi v Washingtonu ostro kritiziral nekdanjega predsednika Donalda Trumpa zaradi njegove vloge pri napadu na ameriški kongres 6. januarja 2021. Kot je dejal, bo Trumpu sodila zgodovina.

Donald Trump je med napadom na ameriški kongres zagreto tvital, v eni objavi je celo pozval republikance k "boju", v drugih pa navajal lažne trditve o volilnih prevarah. Poleg tega je še kritiziral Pencea, ker je rezultate potrdil. "Predsednik Trump ni imel prav. Nisem imel pravice razveljaviti volitev. Njegove nepremišljene besede so tistega dne ogrozile mojo družino in vse v kongresu in vem, da bo zgodovina sodila Donaldu Trumpu," je Pence dejal na sobotni večerji Gridiron, kjer se novinarji in politiki šalijo na račun drug drugega.

icon-expand Mike Pence FOTO: AP

"Da ne bo pomote, to, kar se je zgodilo tistega dne, je bila nacionalna sramota. Če bi to prikazovali na kakršen koli drug način, bi to bilo v posmeh spodobnosti," je še dejal Pence, ki se pripravlja na najavo predsedniške kandidature. V dneh pred napadom na kongres je Trump pritiskal na Pencea, naj na formalni potrditvi volilnih izidov v kongresu razveljavi volilno zmago demokrata Joeja Bidna. Pence je to zavrnil in ko so v kongres vdrli Trumpovi izgredniki, so nekateri vzklikali, da ga je treba obesiti. Za demokrate in večino Američanov o 6. januarju ni dvomov, med republikanci pa se je razprava o tem znova vnela, potem ko je predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy posnetke varnostnih kamer predal Tuckerju Carlsonu s televizije Fox News, ta pa jih je prikazal kot miren izlet Američanov v kongres. Trump medtem še naprej širi laži o svojem volilnem porazu. Napoveduje celo pomilostitev izgrednikov in obljublja, da se bo v njihovem imenu maščeval, ko ga ponovno izvolijo na položaj predsednika.