Zgodovina brskanja kot dokazno gradivo: 'Skrb glede zasebnosti je resnična'

Zato neprofitne organizacije in združenja, ki si prizadevajo za zaščito uporabnikov na spletu ali pa v ospredje postavljajo zaščito pravice do splava pozivajo k sprejetju novega zakona. Ta naj bo zastavljen tako, da bo ščitil varnost spletnih uporabnikov.

Sara Aindworth iz združenja za zaščito pravice do splava je izpostavila, da jo najbolj skrbijo marginalizirane skupine – tiste skupine, ki se jih že tako bolj nadzoruje. "To pa so predvsem rasne manjšine in pripadniki nižjega dohodkovnega razreda."

Strokovnjaki so sicer podali nekaj napotkov za bolj varno uporabo spleta in spletnih aplikacij. Za večjo varnost tako lahko izključimo svojo lokacijo in onemogočimo piškotke. Za pošiljanje sporočil pa strokovnjaki predlagajo uporabo varne aplikacije Signal in uporabo zašifriranega jezika.

V preteklosti so tožilci sicer že uporabili zgodovino iskanja kot dokazno gradivo. V zvezni državi Indiana so leta 2015 na 20 let zapora obsodili žensko, ki so ji sodili zaradi umora zarodka. Ta je namreč preko spleta naročila tablete za splav – kar so tožilci tudi uporabili kot dokaz.