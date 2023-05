Zgodovinar trdi, da je odkril skrito poglavje Biblije

Zgodovinar in raziskovalec z avstralske akademije znanosti Grigory Kessel trdi, da je pod starimi biblijskimi zapisi našel skrito poglavje. Da bi se lahko pod 1500 let starim rokopisom skrivale dodatne besede, je napovedal že v začetku leta, saj je besedilo zapisano na t. i. palimpsestu. Gre za obliko rokopisa, ki se zapiše na že obstoječe besedilo, s tem pa starejšega seveda prekrije.

Novo besedilo je lahko ali podobno ali pa povsem različno od osnovnega oziroma predhodnega. Z uporabo palimpsestov so v času pomanjkanja pergamenta nekoliko prihranili, na material pa pisali, dokler to ni bilo več mogoče, torej nove plasti niso več zmogle prekriti tistih pod njimi.

Po objavi odkritja v akademski reviji New Testament Studies, ki izhaja pod cambriško univerzo, je razložil, da je skrito biblijsko besedilo našel pod zapisi v 12. poglavju Matejeve knjige. Rokopis, ki ga je fotografiral s pomočjo ultravijolične svetlobe, hranijo v Vatikanski knjižnici.

Prepričan je, da odkrito besedilo ponuja edinstveno priložnost raziskovalcem, da se lahko bolje potopijo v nastajanje Biblije. Ob tem je izpostavil tudi razliko med odkrito in nam poznano različico.

Pod zapisom "Začeli so pobirati klasje, jih drgniti v roke in jesti" naj bi namreč prvotno pisalo: "V tistem času je šel Jezus v soboto skozi žitna polja in njegovi učenci so postali lačni in začeli so pobirati klasje in jesti."