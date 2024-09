Zgodovinska izmenjava: Osvobojeni vztraja, da se bo vrnil v Rusijo

Vladimir Kara-Murza , eden najglasnejših kritikov Kremlja, je bil zaprt v samici v strogo varovanem ruskem zaporu, potem ko je bil aprila 2023 obsojen na 25 let zapora zaradi obtožb veleizdaje. Za BBC je povedal, da je, ko se je začela izmenjava zapornikov, sprva mislil, da ga "peljejo na usmrtitev". Kot je opisal v intervjuju za BBC, so sredi noči ponj prišli policisti iz zapora. Šele, ko so ga premestili v Moskvo, je dvojni britansko-ruski državljan ugotovil, da je eden od 24 zapornikov, ki bodo osvobojeni v zgodovinski izmenjavi. Ko se je spominjal dni pred veliko izmenjavo zapornikov med Rusijo in Zahodom, je opisoval: "Spal sem in nenadoma so se vrata moje zaporniške celice odprla in noter je vdrla skupina zaporniških policistov. Zbudili so me, videl sem, da je tema, vprašal sem, koliko je ura, rekli so 3. zjutraj. Rekli so mi, naj vstanem in se pripravim čez deset minut. In v tistem trenutku sem bil popolnoma prepričan, da me vodijo na usmrtitev. Toda namesto v bližnji gozd so me odpeljali na letališče, vklenjenega z zaporniškim konvojem, me vkrcali na letalo in odpeljali v Moskvo. "

Napovedal vrnitev v Rusijo

Tudi v prvem skupnem intervjuju z ženo Evgenio v Evropi je kljubovalno ponovil, da se namerava vrniti v Rusijo. "Ko je naše letalo 1. avgusta vzletalo z letališča Vnukovo v Moskvi na poti v Ankaro, se je častnik FSB, ki je bil moj osebni spremljevalec in je sedel poleg mene, obrnil proti meni in rekel: Poglej skozi okno, to je zadnjič, da vidiš svojo domovino," mi je rekel. "Samo zasmejal sem se mu v obraz in rekel: Ne samo mislim, ne samo verjamem, vem, da se bom vrnil domov v Rusijo, in to se bo zgodilo veliko prej, kot si lahko predstavljate." V petek se je Kara-Murza srečal s predsednikom vlade Keirom Starmerjem in zunanjim ministrom Davidom Lammyjem, zdaj pa poziva zahodne vlade, naj Ukrajino močneje podprejo. Prizadeva si za izpustitev na tisoče drugih političnih zapornikov, ki so še vedno zaprti v Putinovih zaporih. V intervjuju sta z ženo spregovorila o svoji ponovni združitvi, družini in trenutku, ko sta okusila svobodo. Njegova žena je delila svoje "neizmerno veselje", da se je mož vrnil in ga vidi z njunimi tremi otroki. "Po tem, ko je preživel dva poskusa atentata in zdaj to zaporno kazen, vključno z enajstimi meseci samice v grozljivih razmerah, je spet živ in razmeroma zdrav pri nas," je dejala.

Med pogajanji umrl Navalni

Kot smo poročali, je bil dogovor, ki je med drugim osvobodil Evana Gershkovicha, grenak za tiste politične zapornike, ki so še vedno za zapahi v Rusiji. Da bi se zgodovinska izmenjava kmalu ponovila, je malo verjetno, zato je to zlovešče sporočilo za vse kritike Kremlja, naj bodo previdni, saj se je izpraznilo nekaj zaporniških celic. Zamenjava zapornikov je bila zgodovinska tako po obsegu kot po svoji kompleksnosti, piše Politico. S sedmimi vpletenimi vladami, ki zajemajo tri celine, in skupno 24 izmenjanimi ljudmi je zamenjava edinstven dogodek v Rusiji in ZDA, so ocenili.