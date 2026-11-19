"Mjanmar je v severnem delu zvezne države Rakhine zagrešil genocid nad skupnostjo Rohingov, s čimer je kršil svoje obveznosti iz Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida," je dejal predsednik ICJ Yuji Iwasawa. Kot je dodal, Mjanmaru ni uspelo preiskati, preganjati in kaznovati vseh, ki so kršili Konvencijo ZN o genocidu.

"Na podlagi vseh dokazov v celoti sodišče meni, da je edini razumen zaključek, ki lahko pojasni ravnanje Mjanmara, namera, da se uniči znaten del (...) pripadnikov Rohingov v severnem delu zvezne države Rakhine," je še povedal.

"Ubili so na tisoče civilnih pripadnikov manjšine Rohingov, zagrešili so množična dejanja spolnega nasilja ter dejanja hudega nasilja nad otroki, napadli pa so tudi bežeče Rohinge, ko so ti v velikem številu poskušali pobegniti v Bangladeš," je povedal Iwasawa. Sodišče je tudi ugotovilo, da je bilo med ofenzivo leta 2017 glede na dokaze nasilno ubitih okoli 10.000 Rohingov.

Sodnik je v okoli tri ure dolgem branju odločitve še pozval Mjanmar, naj omogoči Rohingom varno pot nazaj v domovino.